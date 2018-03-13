Савченко доводить, що вона в Європарламенті, опублікувала фото

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Вівторок, 13 березня 2018, 05:21

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку СБУ викликала на допит у справі Володимира Рубана, доводить, що вона у Європейському парламенті у Страсбурзі.

Відповідні фотографії опубліковані на сторінці Савченко у facebook.

"Триває робоча поїздка в Європейський Парламент в Страсбурзi де проходить парламентська сесiя. Основною темою зустрічей з європарламентарями голови ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", народного депутата Надії Савченко є визволення українських політв’язнів в РФ і полонених на окупованих територіях", - йдеться у дописі на сторінці депутата..

"Триває заслуховування звіту Генерального Секретаря Ради Європи з питань порушення прав людини в Туреччині (Страсбург, сесія ПАРЄ). Також розглядалося питання порушення прав людини на окупованих Росією територіях України і в аннексированном Криму", - написала нардеп, додавши фотографії із зали.

За даними "Української правди"  12-15 березня триває пленарна сесія Європейського парламенту. В понеділок о 19.30 у Європарламенті відбулося засідання Комітету у закордонних справах. Водночас обговорення проблеми в’язнів на ньому не планувалося.

Як повідомлялось, генеральний прокурор Юрій Луценко у понеділок заявив журналістам, що  народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі Володимира Рубана.

"Служба безпеки України направила народному депутату Надії Савченко виклик на допит на завтра (вівторок, 13 березня – ред.), тим не менше сьогодні о 4 ранку вона відбула з території країни", - сказав голова ГПУ.

За його словами, депутат поїхала на міжнародну конференцію, хоч і не є офіційним членом делегації.

При цьому Луценко зазначив, що Савченко має "повні підстави" відвідати цей захід.

"Я зараз хотів би звернутися до Савченко: якщо вона і справді така мужня і чесна, як каже про це на нескінчених ефірах, завтра вона має бути в Службі безпеки України", - наголосив генпрокурор.

Раніше сестра і помічник Надії Савченко Віра заявляла, що вона не отримувала повістку на допит від Служби безпеки, але планує з'явитися на виклик по приїзді в Україну.

Теми: Савченко Рубан СБУ Луценко ПАРЄ
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