Савченко доводить, що вона в Європарламенті, опублікувала фото

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку СБУ викликала на допит у справі Володимира Рубана, доводить, що вона у Європейському парламенті у Страсбурзі.

Відповідні фотографії опубліковані на сторінці Савченко у facebook.

"Триває робоча поїздка в Європейський Парламент в Страсбурзi де проходить парламентська сесiя. Основною темою зустрічей з європарламентарями голови ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", народного депутата Надії Савченко є визволення українських політв’язнів в РФ і полонених на окупованих територіях", - йдеться у дописі на сторінці депутата, підписаному прес-службою.

Сама ж Савченко наполягає, що перебуває у Страсбурзі на сесії ПАРЄ.

"Триває заслуховування звіту Генерального Секретаря Ради Європи з питань порушення прав людини в Туреччині (Страсбург, сесія ПАРЄ). Також розглядалося питання порушення прав людини на окупованих Росією територіях України і в анексованому Криму", - написала нардеп, додавши фотографії із зали.

За даними "Української правди" цього тижня не заплановано жодних сесій ПАРЄ.

12-15 березня триває пленарна сесія Європейського парламенту. В понеділок о 19.30 у Європарламенті відбулося засідання Комітету у закордонних справах.

Водночас обговорення проблеми в’язнів на засіданні Комітету не планувалося.

Нагадаємо, прес-служба Савченко заявляла, що в Страсбурзі у неї запланованi зустрiчi з європарламентарями з питань визволення українських політв’язнів з РФ.

Як повідомлялось, генеральний прокурор Юрій Луценко у понеділок заявив журналістам, що народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі Володимира Рубана.

"Служба безпеки України направила народному депутату Надії Савченко виклик на допит на завтра (вівторок, 13 березня – ред.), тим не менше сьогодні о 4 ранку вона відбула з території країни", - сказав голова ГПУ.

За його словами, депутат поїхала на міжнародну конференцію, хоч і не є офіційним членом делегації.

При цьому Луценко зазначив, що Савченко має "повні підстави" відвідати цей захід.

"Я зараз хотів би звернутися до Савченко: якщо вона і справді така мужня і чесна, як каже про це на нескінчених ефірах, завтра вона має бути в Службі безпеки України", - наголосив генпрокурор.

Раніше сестра і помічник Надії Савченко Віра заявляла, що вона не отримувала повістку на допит від Служби безпеки, але планує з'явитися на виклик по приїзді в Україну.