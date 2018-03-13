Савченко доказывает, что она в Европарламенте, опубликовала фото

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую СБУ вызвала на допрос по делу Владимира Рубана, доказывает, что она в Европейском парламенте в Страсбурге.

Соответствующие фотографии опубликованы на странице Савченко в facebook.

"Продолжается рабочая поездка в Европейский Парламент в Страсбурге где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями председателя ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко является освобождение украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях", - говорится в заметке на странице депутата.

"Продолжается заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму", - написала нардеп, добавив фотографии из зала.

По данным "Украинской правды" 12-15 марта проходит пленарная сессия Европейского парламента. В понедельник в 19.30 в Европарламенте состоялось заседание Комитета по иностранным делам. В то же время обсуждение проблемы заключенных на нем не планировалось.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко в понедельник заявил журналистам, что народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

"Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежды Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 Марта - ред.), тем не менее сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны", – сказал глава ГПУ.

По его словам, депутат поехала на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации.

При этом Луценко отметил, что Савченко имеет "все основания" посетить это мероприятие.

"Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины", – подчеркнул генпрокурор.

Ранее сестра и помощник Надежды Савченко Вера заявляла, что она не получала повестку на допрос от Службы безопасности, но планирует явиться на вызов по приезду в Украину.