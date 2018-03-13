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Рада може зняти недоторканність з Бакуліна у четвер

Вівторок, 13 березня 2018, 09:17

Верховна Рада у четвер, 15 березня, розгляне питання притягнення народного депутата Євгена Бакуліна до кримінальної відповідальності, затримання та арешту.

Про це у залі парламенту повідомив голова ВР Андрій Парубій.

За його словами, напередодні регламентний комітет за участі Генпрокурора Юрія Луценка рекомендував Раді розглянути питання скасування депутатської недоторканності з Бакуліна.

"У четвер розпочнемо засідання з розгляду цього питання. Хочу нагадати, що закон один для всіх і, сподіваюся, приймемо відповідне рішення", - сказав Парубій.

Як повідомляє Комітет виборців України, Бакулін не з’являвся на засіданнях Ради останні півтора роки.

"Народний депутат Євген Бакулін востаннє був зареєстрований на пленарному засіданні Верховної Ради 17 червня 2016 року. Із того часу нардеп не відвідав жодного із загалом 195 засідань ВР", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що Бакулін – єдиний нардеп, який пропустив всі засідання ВР у 2017 році.

"Загалом за понад три роки роботи парламенту політик відвідав 38% пленарних засідань та взяв участь у 3% голосувань, що є одним із найнижчих показників у ВР. Він також мав лише один виступ з місця, починаючи з 2014 року. Є автором чотирьох проектів законів, жоден із яких не було прийнято", - підсумували у КВУ.

Як відомо, 12 березня регламентний комітет розглянув подання Генпрокуратури щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Євгена Бакуліна і пізніше рекомендував Верховній Раді забрати у нардепа недоторканність.

Сам Бакулін на засіданні комітету відсутній. Замість себе він прислав адвоката та письмові пояснення, в яких зокрема зазначив, що хворий.

Детальніше про ймовірну участь Бакуліна у злочинній схемі можна прочитати тут.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПарубійВерховна РадаБакулін
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