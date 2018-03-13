Рада может снять неприкосновенность с Бакулина в четверг

Верховная Рада в четверг, 15 марта, рассмотрит вопрос о привлечении народного депутата Евгения Бакулина к уголовной ответственности, его задержания и ареста.

Об этом в зале парламента сообщил глава ВР Андрей Парубий.

По его словам, накануне регламентный комитет с участием генпрокурора Юрия Луценко рекомендовал Раде рассмотреть вопрос отмены депутатской неприкосновенности с Бакулина.

"В четверг начнем заседание с рассмотрения этого вопроса. Хочу напомнить, что закон один для всех и, надеюсь, примем соответствующее решение", - сказал Парубий.

Как сообщает Комитет избирателей Украины, Бакулин не появлялся на заседаниях Рады последние полтора года.

"Народный депутат Евгений Бакулин последний раз был зарегистрирован на пленарном заседании Верховной Рады 17 июня 2016 года. С тех пор нардеп не посетил ни одного из 195 заседаний ВР", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Бакулин – единственный нардеп, который пропустил все заседания ВР в 2017 году.

"Всего за более чем 3 года работы парламента политик посетил 38% пленарных заседаний и принял участие в 3% голосований, что является одним из самых низких показателей в ВР. Он также имел только одно выступление с места, начиная с 2014 года. Является автором четырех проектов законов, ни один из которых не был принят", - подытожили в КИУ.

Как известно, 12 марта регламентный комитет рассмотрел представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Евгения Бакулина и позже рекомендовал Верховной Раде снять с нардепа неприкосновенность.

Сам Бакулин на заседании комитета отсутствует. Вместо себя он прислал адвоката и письменные объяснения, в которых в частности отметил, что болен.

Адвокат заявил, что считает представление Генеральной прокуратуры недостаточными и отметил, что Бакулин "не скрывается от следствия".

Подробнее о вероятном участии Бакулина в преступной схеме можно прочитать здесь.