Луценко розповів, які зачіпки є на Бакуліна й Бойка

Генпрокурор Юрій Луценко у справі щодо нафтодобувних установок більше сподівається на інформацію від іноземних банків, ніж на свідчення екс-голови правління НАК "Нафтогаз Україна", а нині депутата Євгена Бакуліна.

Про це він розповів в ефірі каналу ZIK 12 березня.

Генпрокурор зазначив, що угода зі слідством не передбачена для керівників злочинних організацій, а решта може компенсувати збитки державі або дати важливу інформацію.

Луценко розповів, що заступник голови "Нафтогазу" Олександр Кацуба, який вийшов на свободу після року за гратами й сплати 100 мільйонів гривень, дав цінні свідчення:

"Він дав інформацію, через яку сьогодні я звернувся до Верховної Ради. В тому числі його покази під час угоди, котрі затвердив суд – а умови угоди завжди затверджує суд, – дали нам можливість вийти не тільки на те, як відбувалася вся афера з нафтодобувними установками, так званими "вишками Бойка", а й на які рахунки перераховувалися крадених 144 мільйони".

"Ми знаємо тепер точно рахунки і діючих осіб. І все це завдяки угоді зі слідством", – наголосив голова ГПУ.

"Спочатку слідство вийшло на рівень Кацуб – одного й другого. Це середня ланка виконавців. Тепер вона вийшла на рівень керівника "Нафтогазу", який за дорученням Януковича й Арбузова дав незаконні вказівки готувати всю цю аферу", – сказав він.

"Я дуже сподіваюся, що ми підемо далі до осіб, які стояли вище Бакуліна – віце-прем'єра Бойка, віце-прем'єра, раніше керівника Нацбанку Арбузова і президента Януковича", – сказав Луценко і додав, що Янукович, Арбузов разом із Курченком і Ставицьким створювали злочинну організацію.

Стосовно Бойка генпрокурор сказав: "Наразі ми знаємо рахунки в іноземних банках, на які були перераховані понад 100 мільйонів доларів з оборудки з нафтодобувними установками. Серед цих рахунків немає рахунків, до яких причетний прямо чи опосередковано Бойко".

"Зараз ми направили запит про правову допомогу у відповідні країни. Вони мають накласти арешт на ці рахунки. Хоча ми розуміємо чудово, що, скоріше за все, гроші звідти вже вийшли. Наприклад, один із арештованих рахунків зараз містить усього 70 тисяч євро, хоча містив десятки мільйонів", – повідомив Луценко.

"Далі ми відстежуємо рух коштів. Якщо хоч раз, хоч якісь гроші з цих перерахованих були переведені на рахунки Бойка чи підконтрольних йому осіб, він також отримає подання у Верховну Раду. Те саме стосується будь-кого", – додав він

Генпрокурор вважає, що Бакуліна до угоди зі слідством може підштовхнути бажання вільно пересуватися світом або небажання втратити активи.

"Сподівання на угоду з Бакуліним у мене невелике. Більше сподівань маю на те, що наші колеги з країн, де знаходяться банки з рахунками, на які були переказані гроші, дадуть нам відповідь про їхнє переміщення", – сказав Луценко.

"У нас два завдання: вичислити інших осіб, які, ймовірно, отримали ці кошти. Якщо це буде Бойко, Сидоренко або Федоров – ми будемо діяти згідно з законом. Друге – ми хочемо арештувати на кінцевій зупинці фінансових перечислень кошти і конфіскувати їх у державний бюджет", – заявив він.

Як відомо, 12 березня регламентний комітет Верховної Ради підтримав притягнення до відповідальності, затримання й арешт нардепа "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.