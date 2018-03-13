Луценко рассказал, какие зацепки есть на Бакулина и Бойко

Генпрокурор Юрий Луценко в деле о нефтедобывающих установках больше надеется на информацию от иностранных банков, чем на показания экс-главы правления НАК "Нафтогаз Украины", а ныне депутата Евгения Бакулина.



Об этом он рассказал в эфире канала ZIK 12 марта.



Генпрокурор отметил, что сделка со следствием не предусмотрена для руководителей преступных организаций, а остальные могут компенсировать убытки государству или дать важную информацию.



Луценко рассказал, что заместитель главы "Нафтогаза" Александр Кацуба, который вышел на свободу после года за решеткой и уплаты 100 миллионов гривен, дал ценные показания:



"Он дал информацию, благодаря которой сегодня я обратился в Верховную Раду. В том числе его показания во время сделки, которую утвердил суд – а условия сделки всегда утверждает суд, – позволили нам выйти не только на то, как совершалась вся афера с нефтедобывающими установками, так называемыми "вышками Бойко", но и на какие счета перечислялись краденные 144 миллиона".



"Мы знаем теперь точно счета и действующих лиц. И все это благодаря сделке со следствием", – подчеркнул глава ГПУ.



"Сначала следствие вышло на уровень Кацуб – одного и второго. Это среднее звено исполнителей. Теперь оно вышло на уровень руководителя "Нафтогаза", который по поручению Януковича и Арбузова дал незаконные указания готовить всю эту аферу", – сказал он.



"Я очень надеюсь, что мы пойдем дальше, до людей, которые стояли выше Бакулина – вице-премьера Бойко, вице-премьера, ранее руководителя Нацбанка Арбузова и президента Януковича", – сказал Луценко и добавил, что Янукович, Арбузов вместе с Курченко и Ставицким создавали преступную организацию.



По поводу Бойко генпрокурор сказал: "Сейчас мы знаем счета в иностранных банках, на которые были перечислены более 100 миллионов долларов от аферы с нефтедобывающими установками. Среди этих счетов нет счетов, к которым причастен прямо или косвенно Бойко".



"Сейчас мы направили запрос о правовой помощи в соответствующие страны. Они должны наложить арест на эти счета. Хотя мы понимаем прекрасно, что, скорее всего, деньги оттуда уже ушли. Например, один из арестованных счетов сейчас содержит всего 70 тысяч евро, хотя там были десятки миллионов", – сообщил Луценко.



"Далее мы отслеживаем движение средств. Если хоть раз, хоть какие-то деньги из этих перечисленных были переведены на счета Бойко или подконтрольных ему лиц, он также получит представление в Верховную Раду. То же касается любого", – добавил он



Генпрокурор считает, что Бакулина к соглашению со следствием может подтолкнуть желание свободно передвигаться по миру или нежелание потерять активы.



"Надежда на сделку с Бакулиным у меня невелика. Больше надеюсь на то, что наши коллеги из стран, где находятся банки со счетами, на которые были переведены деньги, дадут нам ответ об их перемещении", – сказал Луценко.



"У нас две задачи: вычислить других лиц, которые, вероятно, получили эти средства. Если это будет Бойко, Сидоренко или Федоров – мы будем действовать по закону. Второе – мы хотим арестовать на конечной остановке финансовых перечислений средства и конфисковать их в государственный бюджет", – заявил он.



Как известно, 12 марта регламентный комитет Верховной Рады поддержал привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.