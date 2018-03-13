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Савченко повідомила, коли повернеться, і хоче від СБУ виклик на допит "наручно"

Вівторок, 13 березня 2018, 12:31
Савченко повідомила, коли повернеться, і хоче від СБУ виклик на допит наручно

Позафракційний народний депутат Надія Савченко обіцяє прибути на допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана у випадку особистого оповіщення.

Про це йдеться в її листі на адресу голови Служби безпеки Василя Грицака, який вона оприлюднила 13 березня у Facebook.

"Офіційної повістки про виклик на допит мене як свідка у справі Володимира Рубана в порядку визначеному ч.8 ст. 138 КПК України особисто я не отримувала", – зазначає Савченко.

За словами нардепа, "засоби масової інформації не є офіційним і надійним джерелом оповіщення".

Савченко стверджує, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Нардеп наголошує, що про цю поїздку вона офіційно повідомила перший відділ апарату Верховної Ради, тож, на її думку вказана інформація була доступна СБУ.

Савченко каже, що вважає некоректним "оголошувати, що вона, дізнавшись про виклик на допит, виїхала за кордон".

"У випадку наявності наміру проведення з моєю участю слідчих дій, прошу передати мені наручно виклик на допит в якості свідка до Служби безпеки України, після чого в установлений законом України триденний термін... я прибуду на допит в СБУ", – заявляє нардеп.

 

Як повідомлялось, генеральний прокурор Юрій Луценко 12 березня заявив журналістам, що  народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі Володимира Рубана.

"Служба безпеки України направила народному депутату Надії Савченко виклик на допит на завтра (вівторок, 13 березня – ред.), тим не менше сьогодні о 4 ранку вона відбула з території країни", - сказав голова ГПУ.

За його словами, депутат поїхала на міжнародну конференцію, хоч і не є офіційним членом делегації.

При цьому Луценко зазначив, що Савченко має "повні підстави" відвідати цей захід.

Сестра і помічник Надії Савченко Віра заявляла, що вона не отримувала повістку на допит від Служби безпеки, але планує з'явитися на виклик по приїзді в Україну.

Впродовж доби прес-служба Савченко та сама нардеп "не могли визначитись", де саме перебуває Савченко: на сесії ПАРЄ чи Європарламенту.

 
 

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяСБУ
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