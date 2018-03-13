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Савченко сообщила, когда вернется, и хочет от СБУ вызов на допрос "наручно"

Вторник, 13 марта 2018, 12:31
Савченко сообщила, когда вернется, и хочет от СБУ вызов на допрос наручно

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко обещает прибыть на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в случае личного оповещения.

Об этом говорится в ее письме в адрес председателя Службы безопасности Василия Грицака, который она обнародовала 13 марта в Facebook.

"Официальной повестки о вызове на допрос меня как свидетеля по делу Владимира Рубана в порядке, определенном ч.8 ст. 138 УПК Украины лично я не получала", - отмечает Савченко.

По словам нардепа, "средства массовой информации не являются официальным и надежным источником оповещения".

Савченко утверждает, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Нардеп отмечает, что об этой поездке она официально сообщила первый отдел аппарата Верховной Рады, поэтому, по ее мнению, указанная информация была доступна СБУ.

Савченко говорит, что считает некорректным "объявлять, что она, узнав о вызове на допрос, выехала за границу".

"В случае наличия умысла проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне наручно вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок... я приду на допрос в СБУ", – заявляет нардеп.

 

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко 12 марта заявил журналистам, что народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности по делу Владимира Рубана.

"Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежды Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 Марта - ред.), тем не менее сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны", – сказал глава ГПУ.

По его словам, депутат поехала на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации.

При этом Луценко отметил, что Савченко имеет "все основания" посетить это мероприятие.

Сестра и помощник Надежды Савченко Вера заявляла, что она не получала повестку на допрос от Службы безопасности, но планирует явиться на вызов по приезду в Украину.

В течение суток пресс-служба Савченко и сама нардеп "не могли определиться", где именно находится Савченко: на сессии ПАСЕ или Европарламента.

 
 

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаСБУ
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