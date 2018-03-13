В СБУ розповіли, що робитимуть, якщо Савченко не прийде на допит

Якщо народний депутат Надія Савченко не прибуде на допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, то їй буде направлена нова повістка.

Про це "Українській правді" повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

За її словами, Савченко викликали на 13 та на 15 березня.

"Якщо вона не з'явиться з поважних причин, надішлемо нову повістку у вставленому законом порядку", - сказала Гітлянська.

Раніше повідомлялося, що народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі Володимира Рубана.

Згодом сама Савченко повідомила, що дізналася про виклик зі ЗМІ, які "не є надійним джерелом інформації" і додала, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Також вона забажала, щоб повістку про виклик до СБУ їй передали особисто в руки.