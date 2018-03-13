В СБУ розповіли, що робитимуть, якщо Савченко не прийде на допит

6794 перегляди
Вівторок, 13 березня 2018, 15:34

Якщо народний депутат Надія Савченко не прибуде на допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, то їй буде направлена нова повістка.

Про це "Українській правді" повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

За її словами, Савченко викликали на 13 та на 15 березня.

"Якщо вона не з'явиться з поважних причин, надішлемо нову повістку у вставленому законом порядку", - сказала Гітлянська.

Раніше повідомлялося, що народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі Володимира Рубана.

Згодом сама Савченко повідомила, що дізналася про виклик зі ЗМІ, які "не є надійним джерелом інформації" і додала, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Також вона забажала, щоб повістку про виклик до СБУ їй передали особисто в руки.

Яна Міланова, УП
Теми: СБУ Савченко допит
powered by lun.ua
По темі
Савченко повідомила, коли повернеться, і хоче від СБУ виклик на допит "наручно" 13 березня 2018, 13:31
В СБУ розповіли про чергову спробу ФСБ завербувати українця 13 березня 2018, 11:48
Савченко доводить, що вона в Європарламенті, опублікувала фото 13 березня 2018, 05:21
Усі новини
Головні новини
Розірвання контрактів з Нафтогазом займе роки - глава Газпрому
У Парубія кажуть, що він не підписував відрядження Савченко
МВФ жорстко розкритикував податок на виведений капітал - АП
Трамп звільнив держсекретаря Тіллерсона і призначив замість нього голову ЦРУ
Усі новини
подорожі

5 місць світу, які варто відвідати, поки їх не зруйнував клімат

психологія

Як говорити з дітьми про їх вагу