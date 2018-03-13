В СБУ рассказали, что будут делать, если Савченко не придет на допрос

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Вторник, 13 марта 2018, 15:34

Если народный депутат Надежда Савченко не прибудет на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, то ей будет направлена ​​новая повестка.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По ее словам, Савченко вызвали на 13 и 15 марта.

"Если она не появится по уважительным причинам, вышлем новую повестку в установленному законом порядке", - сказала Гитлянская.

Ранее сообщалось, что народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

Впоследствии сама Савченко сообщила, что узнала о вызове со СМИ, которые "не является надежным источником информации" и добавила, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Также она пожелала, чтобы повестку о вызове в СБУ ей передали лично в руки.

Яна Миланова, УП
Темы: СБУ Савченко допрос
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