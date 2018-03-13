В СБУ рассказали, что будут делать, если Савченко не придет на допрос

Если народный депутат Надежда Савченко не прибудет на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, то ей будет направлена ​​новая повестка.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По ее словам, Савченко вызвали на 13 и 15 марта.

"Если она не появится по уважительным причинам, вышлем новую повестку в установленному законом порядке", - сказала Гитлянская.

Ранее сообщалось, что народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

Впоследствии сама Савченко сообщила, что узнала о вызове со СМИ, которые "не является надежным источником информации" и добавила, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Также она пожелала, чтобы повестку о вызове в СБУ ей передали лично в руки.