Постпред РФ в ООН: Британия могла стать источником газа "Новичок"

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Великобритания могла быть источником газа "Новичок", которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Об этом Небензя заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что Россия не причастна к отравлению Скрипаля.

Небензя добавил, что Москва ожидает, что Лондон "будет действовать исключительно в соответствии с Конвенцией ООН о запрещении химического оружия и предоставит образцы вещества", которым отравили экс-шпиона и его дочь.

Постпред утверждает, что Россия не имеет никакой выгоды от этого отравления. Вместо этого он сказал, что пользу от этого инцидента имеют "несколько стран". Однако он отказался их назвать.

По его словам, в 1990-х годах западные спецслужбы якобы "вывезли из России несколько известных специалистов по разработке химического оружия и необходимую документацию. Эти страны, включая Великобританию и США, продолжили разработки в этом направлении".

"Положительные результаты этих стран по созданию новых ядовитых веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием "Новичок", подтверждены и отражены в более чем 200 открытых источниках стран НАТО", - рассказал Небензя.

Он заявил, что разработка и производство химического оружия, в частности, якобы "данного типа" велись в Портон-Дауни на базе центра Минобороны Великобритании.

Постпред РФ добавил, что для идентификации вещества "Новичок" Великобритании необходимо было иметь образец газа и его формулу.

В то же время зампостпреда Великобритании при ООН Джон Аллен, напротив, заявил, что Россия причастна к отравлению Скрипаля.

"Это не было обычным преступлением. Это было неправомерное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основа международного законного порядка", - подчеркнул Аллен.

Он напомнил, что Москва не предоставила британской стороне объяснения относительно инцидента в срок и предположил, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Как известно, отравленные россияне – Скрипаль и его дочь Юлия – были найдены без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта.

В Великобритании установили, что бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новичок", которое разрабатывала Россия.

В РФ на это заявили, что давно уничтожили запасы газа, которым отравили Скрипаля.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Британия готова официально обвинить РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и ввести санкции.

В России заявили, что не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.

Вместе с тем один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов исключил использование этого отравляющего вещества другой страной, поскольку формулу "Новичка" в России не рассекречивают.

По словам химика, Россия может отправить компоненты газа куда угодно в дипломатическом багаже.

Он также отметил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не смогут полностью поправиться, если их отравили именно "Новичком".

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