Держдеп відреагував на приїзд Путіна в Севастополь: Крим це Україна

Сполучені Штати розкритикували виступ президента РФ Володимира Путіна в окупованому Криму і підкреслили, що півострів є частиною України.

Про це йдеться в заяві представника Держдепартаменту США Гезер Науерт.

Держдеп нагадав, що чотири роки тому Росія провела незаконний, сфабрикований "референдум" в Україні, намагаючись прикрити ним анексію української території.

"Жителі Криму були змушені голосувати під пильним наглядом важко озброєних російських військ. Твердженню Росії про те, що українці зробили вільний вибір в цьому фіктивному "референдумі" завжди не вистачало правдоподібності", - йдеться в заяві.

"На своєму передвиборному мітингу в Криму президент Путін знову повторив помилкові претензії Росії на українську територію, ще раз відкрито продемонструвавши, що російський уряд нехтує міжнародним порядком і не поважає територіальну цілісність суверенних держав", - заявляє Держдепартамент США.

У документі підкреслюється, що в перебігу цих чотирьох років Росія застосовувала насильство і примус щодо тих, хто виступав проти анексії півострова.

"Російські окупаційні власті застосували проти кримських татар, етнічних українців, проукраїнських активістів, членів громадянського суспільства та незалежних журналістів політично мотивовані переслідування і репресії, в цей же час методично придушуючи неурядові організації та незалежні ЗМІ", - сказано в заяві.

США висловили підтримку, тим хто продовжує говорити про ці зловживання і закликали Росію припинити порушувати фундаментальні права людини на свободу вираження, мирні зібрання та об'єднання, релігію і переконання.

"Ми підтверджуємо нашу прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Крим є частиною України, і наші санкції щодо Криму залишаться в силі доти, доки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - підкреслюють в Держдепартаменті США.

#Russia's claim that Ukrainians made a free choice in that sham "referendum" 4 years ago has always lacked credibility. #Crimea is part of #Ukraine and our Crimea-related sanctions will remain in place until Russia returns control of the peninsula to Ukraine. pic.twitter.com/KgK8nDRqBo