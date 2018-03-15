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Держдеп відреагував на приїзд Путіна в Севастополь: Крим це Україна

Четвер, 15 березня 2018, 02:58
Держдеп відреагував на приїзд Путіна в Севастополь: Крим це Україна

Сполучені Штати розкритикували виступ президента РФ Володимира Путіна в окупованому Криму і підкреслили, що півострів є частиною України.

Про це йдеться в заяві представника Держдепартаменту США Гезер Науерт.

Держдеп нагадав, що чотири роки тому Росія провела незаконний, сфабрикований "референдум" в Україні, намагаючись прикрити ним анексію української території.

"Жителі Криму були змушені голосувати під пильним наглядом важко озброєних російських військ. Твердженню Росії про те, що українці зробили вільний вибір в цьому фіктивному "референдумі" завжди не вистачало правдоподібності", - йдеться в заяві.

"На своєму передвиборному мітингу в Криму президент Путін знову повторив помилкові претензії Росії на українську територію, ще раз відкрито продемонструвавши, що російський уряд нехтує міжнародним порядком і не поважає територіальну цілісність суверенних держав", - заявляє Держдепартамент США.

У документі підкреслюється, що в перебігу цих чотирьох років Росія застосовувала насильство і примус щодо тих, хто виступав проти анексії півострова.

"Російські окупаційні власті застосували проти кримських татар, етнічних українців, проукраїнських активістів, членів громадянського суспільства та незалежних журналістів політично мотивовані переслідування і репресії, в цей же час методично придушуючи неурядові організації та незалежні ЗМІ", - сказано в заяві.

США висловили підтримку, тим хто продовжує говорити про ці зловживання і закликали Росію припинити порушувати фундаментальні права людини на свободу вираження, мирні зібрання та об'єднання, релігію і переконання.

"Ми підтверджуємо нашу прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Крим є частиною України, і наші санкції щодо Криму залишаться в силі доти, доки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - підкреслюють в Держдепартаменті США.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін вирішив відвідати анексований Крим у річницю незаконного референдуму.

Зазначалось, що під час останньої перед президентськими виборами регіональної поїздки Путін візьме участь у другому за час кампанії багатотисячному мітингу.

Як відомо, так звані "вибори" президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму. Російські ЗМІ повідомляли, що Путін поїде голосувати за себе в Крим, щоб підняти там явку. Пізніше однак було вирішено, що президент залишиться в Москві і проголосує за місцем прописки.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента РФ-2018 та закликав кримчан бойкотувати ці "вибори". 

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримСШАРосіяПутін
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