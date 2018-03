Госдеп отреагировал на приезд Путина в Севастополь: Крым это Украина

Соединенные Штаты раскритиковали выступление президента РФ Владимира Путина в оккупированном Крыму и подчеркнули, что полуостров является частью Украины.

Об этом идет речь в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Госдеп напомнил, что четыре года назад Россия провела незаконный, сфабрикованный "референдум" в Украине, пытаясь прикрыть им аннексию украинской территории.

"Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением тяжело вооруженных российских войск. Утверждению России о том, что украинцы сделали свободный выбор в этом фиктивном "референдуме" всегда не хватало правдоподобности", - говорится в заявлении.

"На своем предвыборном митинге в Крыму президент Путин вновь повторил ошибочные претензии России на украинскую территорию, еще раз открыто продемонстрировав, что российское правительство пренебрегает международным порядком и не уважает территориальную целостность суверенных государств", - заявляет Госдепартамент США.

В документе подчеркивается, что в течении этих четырех лет Россия применяла насилие и принуждение в отношении тех, кто выступал против аннексии полуострова.

"Российские оккупационные власти подвергли крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов политически мотивированным преследованиям и продолжающимся репрессиям, в это же время методично подавляя неправительственные организации и независимые СМИ", - сказано в заявлении.

США выразили поддержку, кто продолжает говорить об этих злоупотреблениях и призвали Россию прекратить нарушать фундаментальные права человека на свободу выражения, мирные собрания и объединения, религию и убеждения.

"Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - подчеркивают в Госдепартаменте США.

#Russia's claim that Ukrainians made a free choice in that sham "referendum" 4 years ago has always lacked credibility. #Crimea is part of #Ukraine and our Crimea-related sanctions will remain in place until Russia returns control of the peninsula to Ukraine. pic.twitter.com/KgK8nDRqBo