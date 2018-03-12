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На річницю незаконного референдуму Путін поїде в Крим

Понеділок, 12 березня 2018, 13:05

14 березня планується поїздка президента РФ Володимира Путіна в анексований Росією Крим.

Про це пише в понеділок російське видання "Дождь".

Під час останньої перед президентськими виборами регіональної поїздки Путін візьме участь у другому за час кампанії багатотисячному мітингу.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив цю інформацію.

"Це річниця референдуму. В Криму та Севастополі вона дуже важлива і відзначається", - заявив він.

Відзначається, що це буде вже другий мітинг за час виборчої кампанії. Перший Путін провів 3 березня в Москві. Тоді в Лужниках, за даними МВС РФ, зібралися 130 тисяч осіб.

Як відомо, Росія на початку 2014 року анексувала Крим, скориставшись зміною влади в Україні і посиливши свою військову присутність на півострові.

Україна, Євросоюз і США не визнали незаконний "референдум", який Росія використовувала в якості виправдання агресії, і ввели санкції проти РФ.

Україна також не визнала вибори в Державну Думу РФ 2016 року, проведені на території анексованого Криму, і обраних там "депутатів".

Як відомо, так звані "вибори" президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму. Російські ЗМІ повідомляли, що Путін поїде голосувати за себе в Крим, щоб підняти там явку. Пізніше однак було вирішено, що президент залишиться в Москві і проголосує за місцем прописки.

Також повідомлялося, що кримських татар з бюджетної сфери, агітують брати участь в роботі "виборчих комісій"

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента РФ-2018 та закликав кримчан бойкотувати ці "вибори". 

Комітет виборців України вимагає порушити кримінальні справи щодо 10 тисяч членів виборчих комісій, залучених до незаконних виборів президента Росії у Криму.  

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

Теми: КримПутін
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