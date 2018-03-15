Манафорт попросив суддю відхилити звинувачення проти нього

Колишній політтехнолог "Партії регіонів" і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт закликав федерального суддю відхилити звинувачення у відмиванні грошей і незаконному лобіюванні.

Про це пише Bloomberg.

Манафорт бореться з двома звинуваченнями, висунутими спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером в федеральних судах штатів Вашингтон і Вірджинія. Політтехнолог звернувся з вимогою відхилити звинувачення, які розглядає федеральний суд Вашингтона.

Раніше його адвокати стверджували, що Мюллер, пред'явивши звинувачення у відмиванні грошей, перевищив свої повноваження, оскільки був призначений розслідувати можливу змову між Росією і передвиборчою кампанією Трампа.

Але заява адвокатів від 14 березня містить новий аргумент: прокурори Мюллера нібито не тільки перевищили повноваження, але і неправомірно виступили перед великим журі (колегія присяжних засідателів), яке звинуватило Манафорта.

Манафорту пред'явлені звинувачення, які стосуються відмивання грошей, які він отримав працюючи в Україні, його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

Ці звинувачення були також висунуті давньому діловому партнерові Манафорта Річарду Гейтсу, однак після представлення нових звинувачень спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, він визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.

Манафорт не визнав себе винним за жодним із обвинувальних висновків. У Вашингтоні судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

Поки Манафорт перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет.