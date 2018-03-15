Манафорт попросил судью отклонить обвинения против него

Бывший политтехнолог "Партии регионов" и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт призвал федерального судью отклонить обвинения в отмывании денег и незаконном лоббировании.

Об этом пишет Bloomberg.

Манафорт борется с двумя обвинениями, предъявленными специальным советником ФБР Робертом Мюллером в федеральных судах штатов Вашингтон и Вирджиния. Политтехнолог обратился с требованием отклонить обвинения, которые рассматривает федеральный суд Вашингтона.

Ранее его адвокаты утверждали, что Мюллер, предъявив обвинения в отмывании денег, превысил свои полномочия, так как был назначен расследовать возможный сговор между Россией и предвыборной кампанией Трампа.

Но заявление адвокатов от 14 марта содержит новый аргумент: прокуроры Мюллера якобы не только превысили полномочия, но и неправомерно выступили перед большим жюри (коллегия присяжных заседателей), которое обвинило Манафорта.

Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил работая в Украине, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Эти обвинения были также предъявлены давнему деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу, однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. В Вашингтоне судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

Пока Манафорт находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет.