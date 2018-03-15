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Собчак висловилася за нові санкції, а з дебатів пішла в сльозах

Четвер, 15 березня 2018, 08:13

Кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак висловилася за нові санкції щодо Москви в разі підтвердження підозр про причетність Росії до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.

Про це вона заявила в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, повідомляє DW

"Якщо за замахом із застосуванням нервово-паралітичної речовини стоїть Москва, нові санкції Заходу неминучі", – наводить слова політика газета.

Собчак висловилася за персональні обмежувальні заходи проти "друзів Путіна і корумпованих державних еліт", а також концернів на кшталт "Роснефть" і "Газпром".

"Не повинно бути санкцій, які знову торкнуться лише простого російського народу. Їх треба послаблювати одночасно з посиленням обмежувальних заходів проти путінських еліт", – сказала вона.

Між тим, 14 березня Собчак взяла участь у передвиборних дебатах на каналі "Росія 1" – і розплакалася під час їх запису, повідомляє Meduza.

На фрагменті трансляції видно, як вона каже: "Всі ці "хоробрі чоловіки" борються не з Путіним, вони борються зі мною. Я – борюся з Путіним!".

"На цих виборах партія КПРФ і ЛДПР – це зручні партнери Путіна. Вони (лідери партій) продовжують мене зараз перебивати, але КПРФ і ЛДПР просто відволікають вашу увагу від Путіна", – заявила Собчак.

Вона закликала виборців РФ прийти і проголосувати "проти всіх цих людей, проти цирку".

Опоненти підсміювалися над нею, а Володимир Жириновський (ЛДПР) вигукнув: "Жодного голосу Собчак. Передачі їй носіть у божевільню!".

 

Учасники дебатів продовжували кричати, Собчак обурювалася, що перебивають лише її.

"У дитячий садок її поверніть", – вигукнув Жириновський.

Ведучий дебатів Володимир Соловйов сказав, що ЦВК забороняє йому перебивати учасників дебатів.

Собчак зі сльозами на очах сказала: "Ось ця людина грубіянить нескінченно лише мені. Ось ця людина називає мене бл... ю й брудною відьмою – на вашій програмі!".

На це Соловйов відповів, що він із жахом думає про те, що виборці побачать "цей рівень політичної культури", з яким спілкуються всі учасники дебатів.

Григорій Явлінський сказав же: "Суперечка з Ксенією Собчак перетворюється на цькування. Цькування не треба влаштовувати нікому, цькування – це ницість".

У кожного учасника було по 30 секунд, але перепалки забрали частину часу. Собчак у результаті пішла першою, втираючи сльози.

 

Ведучий звернувся до ЦВК з тим, щоб він міг припиняти таке "неподобство".

18 березня у Росії пройдуть вибори президента.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СобчакРосіявибориПутін
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