Собчак высказалась за новые санкции, а с дебатов ушла в слезах

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак высказалась за новые санкции в отношении Москвы в случае подтверждения подозрений о причастности России к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Об этом она заявила в интервью немецкому таблоиду Bild, сообщает DW

"Если за покушением с применением нервно-паралитического вещества стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", – приводит слова политика газета.

Собчак высказалась за персональные ограничительные меры против "друзей Путина и коррумпированных государственных элит", а также концернов вроде "Роснефти" и "Газпрома".

"Не должно быть санкций, которые снова затронут только простой российский народ. Их надо ослаблять одновременно с ужесточением ограничительных мер против путинских элит", – сказала она.

Между тем, 14 марта Собчак поучаствовала в предвыборных дебатах на канале "Россия 1" – и расплакалась во время их записи, сообщает Meduza.

На фрагменте трансляции видно, как она говорит: "Все эти "храбрые мужчины" борются не с Путиным, они борются со мной. Я – борюсь с Путиным!".

"На этих выборах партия КПРФ и ЛДПР – это удобные партнеры Путина. Они (лидеры партий) продолжают меня сейчас перебивать, но КПРФ и ЛДПР просто отвлекают ваше внимание от Путина", – заявила Собчак

Она призвала избирателей РФ прийти и проголосовать "против всех этих людей, против цирка".

Оппоненты посмеивались над ней, а Владимир Жириновский (ЛДПР) выкрикнул: "Ни одного голоса Собчак. Передачи ей носите в сумасшедший дом!".

Участники дебатов продолжали кричать, Собчак возмущалась, что перебивают только её.

"В детский сад её верните", – выкрикнул Жириновский.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев сказал, что ЦИК запрещает ему перебивать участников дебатов.

Собчак со слезами на глазах сказала: "Вот этот человек хамит бесконечно только мне. Вот этот человек называет меня бл…ю и грязной ведьмой – на вашей программе!".

На это Соловьев ответил, что он с ужасом думает о том, что избиратели увидят "этот уровень политической культуры", с которым общаются все участники дебатов.

Григорий Явлинский сказал же: "Спор с Ксенией Собчак превращается в травлю. Травлю не надо устраивать никому, травля – это низость".

У каждого участника было по 30 секунд, но перепалки забрали часть времени. Собчак в итоге ушла первой, вытирая слезы.

Ведущий обратился к ЦИК с тем, чтобы он мог пресекать такое "безобразие".