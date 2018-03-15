Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Собчак высказалась за новые санкции, а с дебатов ушла в слезах

Четверг, 15 марта 2018, 08:13

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак высказалась за новые санкции в отношении Москвы в случае подтверждения подозрений о причастности России к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Об этом она заявила в интервью немецкому таблоиду Bild, сообщает DW

"Если за покушением с применением нервно-паралитического вещества стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", – приводит слова политика газета.

Собчак высказалась за персональные ограничительные меры против "друзей Путина и коррумпированных государственных элит", а также концернов вроде "Роснефти" и  "Газпрома".

"Не должно быть санкций, которые снова затронут только простой российский народ. Их надо ослаблять одновременно с ужесточением ограничительных мер против путинских элит", – сказала она.

Между тем, 14 марта Собчак поучаствовала в предвыборных дебатах на канале "Россия 1" – и расплакалась во время их записи, сообщает Meduza.

На фрагменте трансляции видно, как она говорит: "Все эти "храбрые мужчины" борются не с Путиным, они борются со мной. Я – борюсь с Путиным!".

"На этих выборах партия КПРФ и ЛДПР – это удобные партнеры Путина. Они (лидеры партий) продолжают меня сейчас перебивать, но КПРФ и ЛДПР просто отвлекают ваше внимание от Путина", – заявила Собчак

Она призвала избирателей РФ прийти и проголосовать "против всех этих людей, против цирка".

Оппоненты посмеивались над ней, а Владимир Жириновский (ЛДПР) выкрикнул: "Ни одного голоса Собчак. Передачи ей носите в сумасшедший дом!".

 

Участники дебатов продолжали кричать, Собчак возмущалась, что перебивают только её.

"В детский сад её верните", – выкрикнул Жириновский.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев сказал, что ЦИК запрещает ему перебивать участников дебатов.

Собчак со слезами на глазах сказала: "Вот этот человек хамит бесконечно только мне. Вот этот человек называет меня бл…ю и грязной ведьмой – на вашей программе!".

На это Соловьев ответил, что он с ужасом думает о том, что избиратели увидят "этот уровень политической культуры", с которым общаются все участники дебатов.

Григорий Явлинский сказал же: "Спор с Ксенией Собчак превращается в травлю. Травлю не надо устраивать никому, травля – это низость".

У каждого участника было по 30 секунд, но перепалки забрали часть времени. Собчак в итоге ушла первой, вытирая слезы.

 

Ведущий обратился к ЦИК с тем, чтобы он мог пресекать такое "безобразие".

18 марта в России пройдут выборы президента.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СобчакРосcиявиборыПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Собчак
Собчак сбежала с России, против нее в РФ начали уголовное дело – росСМИ
Богдан в интервью Собчак назвал Ермака "хорошим парнем"
Собчак приехала в Киев
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: