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США в ООН підтримали Британію у звинуваченні РФ в отруєнні Скрипаля

Четвер, 15 березня 2018, 00:29

США вважають, що Російська Федерація причетна до замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Про це заявила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі, пише Reuters.

"Сполучені Штати вважають, що Росія несе відповідальність за напад на двох людей в Британії з використанням військової нервово-паралітичної речовини", - заявила Гейлі на засіданні Ради Безпеки ООН.

Раніше зампостпреда Великої Британії при ООН Джонатан Аллен заявив, що Росія причетна до отруєння Скрипаля.

"Це не був звичайний злочин. Це було неправомірне використання сили, порушення Статті 2 Статуту ООН - основа міжнародного законного порядку", - наголосив Аллен.

Він нагадав, що Москва не надала британській стороні пояснення щодо інциденту у визначений термін і припустив, що Росія "втратила контроль над нервово-паралітичною речовиною".

У свою чергу постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не причетна до отруєння Скрипаля. Він здодав, що Велика Британія могла бути джерелом газу "Новичок", яким отруїли екс-шпигуна та його доньку.

Як відомо, отруєних росіян – Скрипаля і його дочку Юлію – знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня.

У Великій Британії встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новичок", яку розробляла Росія.

В РФ заявили, що давно знищили запаси газу, яким отруїли Скрипаля.

Британський прем'єр Тереза ​​Мей сказала, що Британія готова офіційно звинуватити РФ в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки і ввести санкції.

У Росії заявили, що не будуть відповідати на ультиматум Лондона у зв'язку зі "справою Скрипаля" доти, доки Великобританія не забезпечить доступу до речовини, якою були отруєні екс-співробітник ГРУ і його дочка Юлія.

У свою чергу один з основних розробників "Новичка" хімік Віл Мірзаянов виключає, що газ могла використовувати інша країна, оскільки формулу "Новичка" в Росії не розсекречують.

Він додав, що Росія може відправити компоненти газу куди завгодно в дипломатичному багажі.

Мірзаянов також зазначив, що якщо екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія не зможуть повністю одужати, якщо їх отруїли саме "Новичком".

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"Українська правда" у Threads

Теми: ООНРосіяСкрипальСШАВелика Британія
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