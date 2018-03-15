Бойко и Лещенко поссорились из-за вышек

В зале Верховной Рады произошла ссора между главой фракции "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и депутатом от "Блока Петра Порошенко" Сергеем Лещенко из-за "вышек Бойко"

Это произошло во время обсуждения представления о привлечении к уголовной ответственности нардепа Евгения Бакулина.

Так в парламенте несколько раз был озвучен вопрос планирует ли Генпрокурор Юрий Луценко в дальнейшем подать в Раду представление на снятие неприкосновенности еще и с Бойко.

Генпрокурор заявил, что пока не планирует обращаться в парламент к нему, поскольку не имеет достаточного количества доказательств участия нардепа в коррупционных схемах, в том числе так называемых "вышек Бойко".

В свою очередь председатель фракции Оппоблока заявил, что он ни разу не оправдывался, когда "в прессе началась грязная кампания" против него.

"Я давал необходимые пояснения прокуратуре. Я знаю, кто был заказчиком тех грязных материалов, знаю журналистов, которые были наняты для этой работы, а также знаю, сколько им было проплачено", - сказал Бойко.

"Также знаю журналиста, который недавно собирался стать моральным авторитетом в стране, а затем сам оказался фигурантом уголовного производства и не смог дать объяснение, где он взял деньги на покупку квартиры", - добавил он.

После него к трибуне парламента вышел Серий Лещенко, который заявил, что долго ждал, пока вопрос "вышек Бойко" будет звучать в Раде.

"Спасибо Генпрокурору, что он довел это дело до промежуточного финала. Но, господин прокурор, здесь нет главного фигуранта. На 48 странице представления указывается, что четверть денег, которые были украдены, получила дочь Бакулина. У меня вопрос: а кем был Бакулин, чтобы Янукович с ним поделился четвертью украденных денег?", - сказал Лещенко.

По его словам, Бакулина привезли в Киев и "посадили в соответствующее кресло подписывать бумаги" и он был никто для того, чтобы получить 25 миллионов долларов на счет своей дочери.

"Бакулин эти деньги отдал для другого фигуранта, который недавно, буквально несколько минут назад, стоял на этой трибуне. Потому что именно этот фигурант, как руководитель господина Бакулина, имел все полномочия для того, чтобы остановить или ускорить покупку этих буровых установок ", - заявил нардеп.

"Вы утверждаете, что нет представления на Бойко. А я знаю, что следователем ГПУ Адрианом Лупу, еще в 2015 году было представление, сделанное на господина Шокина относительно участия Бойко в аферах Курченко по сжиженному газу", - сказал Лещенко.

Он добавил, что Шокин не внес это представление в парламент, но позже оно было передано Луценко, когда он стал генпрокурором.

"Следователь доказал, что он был членом организации Курченко по делу "вышек Бойко" и способствовал похищению этих денег. Но вы утверждаете, что представления нет. Хотя я вам отдал его в зале парламента. Если вы не можете доказать участие Бойко по делам с Бакулиным, внесите представление по сжиженному газу", - отметил Лещенко.

Также он поблагодарил журналистов, которые в своем расследовании разоблачили коррупционную схему по "вышкам Бойко".

В свою очередь Луценко подтвердил, что именно благодаря журналистскому расследованию удалось остановить дальнейшее хищение государственных средств и провести следствие по этому делу.

Но отметил, что вопрос представления о привлечении к уголовной ответственности Бойко является неправдой.

"Относительно Лещенко, который вручал мне бумажки похожие на представление, я получил официальный ответ от руководителя отдела спецрасследований Горбатюка, где сообщалось, что такого представления не было. Его просто не существует", - сказал генпрокурор.

Также Луценко добавил, что не может опираться на журналистские утверждения и предположения относительно того, что не Бакулин получил 25 миллионов долларов, а именно Бойко, поскольку это не доказано.

Он рекомендовал "не опираться на эмоции, а только на факты".

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украина намерена продать две так называемые вышки Бойко - буровые установки для добычи нефти и газа на черноморском шельфе, - которые были арестованы в 2015 году.

Также, по его словам, ГПУ на данном этапе следствия не имеет доказательств причастности лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко в коррупционной схеме, связанной с покупкой двух самоподъемных буровых установок.

Как известно, В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову.

В декабре 2015 года РФ отвела "вышки Бойко" поближе к Крыму.

23 декабря 2015 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об аресте "вышек Бойко" - буровых установок на черноморском шельфе, за которые семь лет назад Украина переплатила 400 млн долларов.

В январе 2017 года украинский суд арестовал захваченные Россией буровые установки.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено фактов подписания от имени Бойко документов по проведению закупок так называемых "вышек Бойко".

1 февраля 2018 года Луценко сообщил, что бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову объявлено новое подозрение "по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319".