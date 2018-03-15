Луценко на закиди нардепів: Надто пізно обрали мене генпрокурором

Генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що санкційний список щодо оточення екс-президента Віктора Януковича у 2014 році був сформований без достатньої доказової бази.

Про це він сказав у Верховній Раді 15 березня, відповідаючи на закиди народних депутатів про незадовільну роботу ГПУ, внаслідок якого ЄС поступово знімає санкції з соратників Януковича.

Луценко зазначив, що санкційний список підготував у 2014 році його попередник.

"Я мушу сказати, що він був сформований без достатньої доказової бази. Я дуже критично ставлюся до всіх фігурантів цього списку. Але думати про когось і довести щось – це різні дефініції. Друге: ви надто пізно обрали генеральним прокурором Луценка. Абсолютна більшість із санкційного списку була знята до мене. Перепрошую, це не моя вина", – заявив очільник ГПУ.

"Цього року дійсно санкційний список був зменшений на Лукаш, але в неї нічого не було арештовано, тому це зняття санкцій нічого не міняє. Пан Горбатюк не зміг довести її вину принаймні у обвинувальному акті. І люблю я Лукаш, чи не люблю (з політичної точки зору) – не важливо: доказів (вини) немає", – каже Луценко.

За його словами те саме стосується Сергія Клюєва:

"Фігурантом кримінальної справи є Андрій Клюєв, ця справа цього року піде в суд. Арешти з його рахунків не зняті, але його брат був лише засновником підприємства. З юридичної точки зору поки що немає підстав оголосити обвинувальний акт".

Генпрокурор відповів на закиди нардепів: ГПУ керується не емоціями, а юридичними процедурами.

Як відомо, 5 березня 2018 року Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників, водночас зняла обмеження щодо Олени Лукаш й Сергія Клюєва.

Генеральний прокурор Юрій Луценко розкритикував роботу підлеглих і заявив, що не виключає їх дисциплінарної відповідальності за відсутність достатньої доказової бази.

Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк раніше заявляв, що виключення із санкційного списку ЄС екс-соратників Віктора Януковича Олени Лукаш та Сергія Клюєва не вплине на хід розслідування щодо них.

У липні 2017 року Горбатюк заявляв, що з лютого повідомлення про підозру Лукаш "не узгоджується заступником генпрокурора Столярчуком".

Клюєв-молодший свого часу придбав фірму "Танталіт", якій належала резиденція Януковича "Межигір'я". Суд уже визнав недійсними договори, за якими "Межигір'я" перестало бути держвласністю у 2007 році.

За даними ЗМІ, європейські санкції не завадили Андрію й Сергію Клюєвим продавати свої активи.

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