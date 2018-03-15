Луценко: Слишком поздно выбрали меня генпрокурором

Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что санкционный список относительно окружения экс-президента Виктора Януковича в 2014 году был сформирован без достаточной доказательной базы.



Об этом он сказал в Верховной Раде 15 марта, отвечая на упреки народных депутатов о неудовлетворительной работе ГПУ, в результате чего ЕС постепенно снимает санкции с соратников Януковича.



Луценко отметил, что санкционный список подготовил в 2014 году его предшественник.



"Я должен сказать, что он был сформирован без достаточной доказательной базы. Я очень критически отношусь ко всем фигурантам этого списка. Но думать о ком-то и доказать что-то - это разные дефиниции. Второе: вы слишком поздно избрали генеральным прокурором Луценко. Абсолютное большинство из санкционного списка были сняты до меня. Простите, это не моя вина", – заявил глава ГПУ.



"В этом году действительно санкционный список был уменьшен на Лукаш, но у нее ничего не было арестовано, поэтому это снятие санкций ничего не меняет. Господин Горбатюк не смог доказать ее вину по крайней мере в обвинительном акте. И люблю я Лукаш, или не люблю (с политической точки зрения) - не важно: доказательств (вины) нет", – говорит Луценко.



По его словам то же касается Сергея Клюева:



"Фигурантом уголовного дела является Андрей Клюев, это дело в этом году пойдет в суд. Аресты с его счетов не сняты, но его брат был только учредителем предприятия. С юридической точки зрения пока нет оснований объявить обвинительный акт".



Генпрокурор ответил на упреки депутатов: ГПУ руководствуется не эмоциями, а юридическими процедурами.

Как известно, 5 марта 2018 года Совет Европейского Союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, но снял ограничения по Елене Лукаш и Сергею Клюеву.



Генеральный прокурор Юрий Луценко раскритиковал работу своих подчиненных и заявил, что не исключает их дисциплинарной ответственности за отсутствие достаточной доказательной базы.

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что исключение из санкционного списка ЕС экс-соратников Виктора Януковича Елены Лукаш и Сергея Клюева не повлияет на ход расследования по ним.



В июле 2017 года Горбатюк заявлял, что с февраля сообщение о подозрении Лукаш "не согласуется заместителем генпрокурора Столярчуком".



Клюев-младший в свое время приобрел фирму "Танталит", которой принадлежала резиденция Януковича "Межигорье". Суд уже признал недействительными договоры, по которым "Межигорье" перестало быть госсобственностью в 2007 году.

По данным СМИ, европейские санкции не помешали Андрею и Сергею Клюевым продавать свои активы.

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