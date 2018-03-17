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Єльченко: Крим починає ставати "гарячою точкою", в ООН можуть діяти активніше

Субота, 17 березня 2018, 10:50
Єльченко: Крим починає ставати гарячою точкою, в ООН можуть діяти активніше

Крим починає набирати ознак "гарячої точки" і це може підштовхнути членів ООН до активніших дій. 

Таку думку в інтерв'ю Голосу Америки висловив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"Крим починає ставати "гарячою точкою" - не лише в тому сенсі, що він є незаконно анексованим, а й у тому, що він несе загрозу європейській безпеці не лише в регіоні Чорного моря, а й набагато ширше", - заявив Єльченко. 

Відповідно, це може "підштовхнути" ООН до активніших дій. 

"Це можуть бути рішення Генасамблеї ООН, і ми готові такі рішення готувати. Ми не будемо обмежуватися тим, чи є Україна у Раді безпеки чи немає", - зазначив Єльченко.

"Є багато інших органів ООН, де питання Криму - різні - можна і потрібно піднімати, щоб не обмежуватися лише Резолюцією про права людини у Криму: це питання юридичні, озброєння, інформаційні, економічні і т.і.", - заявив постійний представник України в ООН. 

Також Єльченко висловив упевненість, що санкції щодо РФ будуть лише посилюватися, а російські  "вибори" у Криму лише "додадуть впевненості тим країнам, які ці санкції ввели чи ще будуть запроваджувати". 

Як відомо, раніше Україна надіслала офіційні листи генсеку ООН, голові Радбезу та усім делегаціям країн-членів про те, що  проведення РФ президентських "виборів" в окупованому Криму порушує Статут ООН.

Також листи містять заяву МЗС Україні щодо рішення окупаційної адміністрації півострова провести незаконне голосування у Криму.

Україна закликає мешканців анексованого Криму не голосувати на незаконних виборах президента РФ 18 березня - у річницю офіційної анексії АРК, а світ -  не визнавати цих виборів та готує санкції проти організаторів псевдовиборів у Криму. 

МЗС України надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму. 

Глава МЗС України Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участь і не допомагати в організації виборів президента Росії.

Глава МВС Арсен Аваков заявив тимчасово повіреному у справах РФ в Україні, що 18 березня до дипустанов РФ для голосування допускатимуться виключно особи з дипломатичним статусом.

Націоналістичні організації заявили, що не допустять проведення голосування на виборах президента Росії в українських обласних центрах, де є дипустанови РФ. 

Наталія Нечай, УП
Теми: КримРосіяанексіяООН
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