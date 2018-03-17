Ельченко: Крым начинает становиться "горячей точкой", в ООН могут действовать активнее

Крым начинает приобретать признаки "горячей точки" и это может подтолкнуть членов ООН к более активным действиям.

Такое мнение в интервью Голосу Америки высказал постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Крым начинает становиться "горячей точкой" - не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что несет угрозу европейской безопасности не только в регионе Черного моря, но и гораздо шире", - заявил Ельченко.

Соответственно, это может подтолкнуть ООН к более активным действиям.

"Это могут быть решения Генассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить. Мы не будем ограничиваться тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет", - отметил Ельченко.

"Есть много других органов ООН, где вопросы Крыма - разные - можно и нужно поднимать, чтобы не ограничиваться только Резолюцией о правах человека в Крыму: это вопросы юридические, вооружения, информационные, экономические и т.п.", - заявил постпред Украины в ООН.

Также Ельченко выразил уверенность, что санкции в отношении РФ будут только усиливаться, а российские "выборы" в Крыму только "добавят уверенности тем странам, которые эти санкции ввели или еще будут вводить".

Как известно, ранее Украина направила официальные письма генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов о том, что проведение РФ президентских "выборов" в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН.

Письма также содержат заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосование в Крыму.

Украина призывает жителей аннексированного Крыма не голосовать на незаконных выборах президента РФ 18 марта - в годовщину официальной аннексии АРК, а мир - не признавать эти выборы и готовит санкции против организаторов псевдовыборов в Крыму.

МИД Украины направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

Также глава МИД Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.

Глава МВД Арсен Аваков заявил временно поверенному по делам РФ в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Националистические организации заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в украинских областных центрах, где есть диппредставительства РФ.