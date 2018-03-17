Ельченко: Крым начинает становиться "горячей точкой", в ООН могут действовать активнее

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Суббота, 17 марта 2018, 11:50

Крым начинает приобретать признаки "горячей точки" и это может подтолкнуть членов ООН к более активным действиям.

Такое мнение в интервью Голосу Америки высказал постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Крым начинает становиться "горячей точкой" - не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что несет угрозу европейской безопасности не только в регионе Черного моря, но и гораздо шире", - заявил Ельченко.

Соответственно, это может подтолкнуть ООН к более активным действиям.

"Это могут быть решения Генассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить. Мы не будем ограничиваться тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет", - отметил Ельченко.

"Есть много других органов ООН, где вопросы Крыма - разные - можно и нужно поднимать, чтобы не ограничиваться только Резолюцией о правах человека в Крыму: это вопросы юридические, вооружения, информационные, экономические и т.п.", - заявил постпред Украины в ООН.

Также Ельченко выразил уверенность, что санкции в отношении РФ будут только усиливаться, а российские "выборы" в Крыму только "добавят уверенности тем странам, которые эти санкции ввели или еще будут вводить".

Наталія Нечай, УП
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Темы: Крым Росcия аннексия ООН
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