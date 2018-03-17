Суд не відпустив Дангадзе під домашній арешт

Печерський райсуд Києва 16 березня відмовився змінити запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт соратнику Міхеїла Саакашвілі Северіону Дангадзе.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат Роман Кругляк.

"Суд не взяв до уваги ані спростування стороною захисту фактів необхідності і можливостей проведення слідчих (розшукових) дій, ані той факт, що Міхеїл Саакашвілі як фігурант справи вже не перебуває на території України, ані те, що матеріали щодо нього були виділені в окреме провадження, яке згодом було зупинене", - сказав адвокат.

При цьому він зазначив, що суд визнав порушення прав Дангадзе і вжив заходів щодо їх відновлення, зокрема, зобов'язав прокурора не перешкоджати побаченням підозрюваного з рідними.

Також суддя зобов'язав прокурора провести розслідування погроз на адресу матері Дангадзе від невстановлених осіб.

Крім того, 16 березня відбулося ще одне судове засідання, на якому був допитаний один з двох "засекречених" свідків у так званій справі "про гроші Курченка", в якій фігурує Дангадзе.

Свідка допитували з використанням телезв'язку з приміщення, в якому він перебував, зі зміною його голосу за допомогою електронних засобів та приховуванням його справжнього обличчя.

"Свідок використовував замітки, записи, а також повідомив про те, що мав у розпорядженні копії протоколів попередніх допитів. Останній факт викликав подив навіть у прокурора. Свідок плутався в подіях і обставинах проведення негласних слідчих розшукових дій. Показання свідка ставлять під сумнів його участь у проведенні слідчих і розшукових дій, а також реальність знайомства з головними фігурантами справи", - стверджує адвокат Кругляк.

Як відомо, 4 грудня 2017 року правоохоронці затримали одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням із самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до олігарха Сергія Курченка, який переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

6 грудня Дангадзе арештували на 60 діб без права застави за підозрою в державній зраді та співпраці з членами організованого злочинного угрупування.

29 січня 2018 року Печерський районний суд Києва подовжив арешт Дангадзе на 60 днів.

14 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що з Дангадзе провели ряд слідчих дій у справі про держзраду.

У свою чергу адвокат Дангадзе Микола Неділько заявив, що упізнання Дангадзе було профанацією, а на його захист слідчі Служби безпеки України чинили тиск.