Суд не отпустил Дангадзе под домашний арест

Печерский райсуд Киева 16 марта отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест соратнику Михеила Саакашвили Севериону Дангадзе.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Роман Кругляк.

"Суд не принял во внимание ни опровержение стороной защиты фактов необходимости и возможностей проведения следственных (розыскных) действий, ни тот факт, что Михеил Саакашвили как фигурант дела уже не находится на территории Украины, ни то, что материалы по нему были выделены в отдельное производство, которое впоследствии было остановлено", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что суд признал нарушение прав Дангадзе и принял меры по их восстановлению, в частности, обязал прокурора не препятствовать свиданиям подозреваемого с родными.

Также судья обязал прокурора провести расследование по угрозам в адрес матери Дангадзе от неустановленных лиц.

Кроме того, 16 марта состоялось еще одно судебное заседание, на котором был допрошен один из двух "засекреченных" свидетелей по так называемому делу "о деньгах Курченко", в котором фигурирует Дангадзе.

Свидетеля допрашивали с использованием телесвязи из помещения, в котором он находился, с изменением его голоса с помощью электронных средств и сокрытием его настоящего лица.

"Свидетель использовал заметки, записи, а также сообщил о том, что имел в распоряжении копии протоколов предыдущих допросов. Последний факт вызвал удивление даже у прокурора. Свидетель путался в событиях и обстоятельствах проведения негласных следственных розыскных действий. Показания свидетеля ставят под сомнение его участие в проведении следственных и розыскных действий, а также реальность знакомства с главными фигурантами дела", - утверждает адвокат Кругляк.

Как известно, 4 декабря 2017 года правоохранители задержали одного из лидеров партии "Рух новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.



Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к олигарху Сергея Курченко, который скрывается от правоохранителей в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.



29 января 2018 года Печерский районный суд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.

14 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что с Дангадзе провели ряд следственных действий по делу о госизмене.

В свою очередь адвокат Дангадзе Николая Недилько заявил, что опознание Дангадзе было профанацией, а на его защиту следователи Службы безопасности Украины оказывали давление.