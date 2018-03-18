У РФ скаржаться, що ООН і ОБСЄ не реагують на їхню істерику

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що ООН, ОБСЄ і Рада Європи не відреагували на її звернення у зв'язку з рішенням України про недопуск громадян РФ для голосування у виборах президента Росії.

"Я не отримала відповідей поки ні від кого. Офіційної реакції ніде не було", - сказала вона журналістам у неділю, передає ТАСС.

Уповноважений з прав людини пообіцяла повторно звернутися до ООН, в БДІПЛ, ОБСЄ і Ради Європи, висловивши обурення тим, що російські дипломатичні представництва в Україні блоковані поліцією і громадяни РФ не допускаються на голосування у виборах президента Росії.

Як повідомлялося, раніше прес-секретар БДІПЛ Томас Раймер заявив, що Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ не коментуватиме рішення України 18 березня блокувати росіянам, які перебувають у країні доступ до дільниць для голосування на виборах президента Росії.

23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.

"1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організовувати вибори на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на територіії України без повного виконання перших 2 умов", - пояснив міністр.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

"Розраховуємо, що дії Києва отримають принципову оцінку ООН, ОБСЄ та інших авторитетних міжнародних структур", - заявили в МЗС РФ.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.

У суботу речник МЗС Мар'яна Беца повідомила, що після ноти МЗС у лютому Росія не надіслала жодної відповіді. Однак після заяви Арсена Авакова 16 березня до українського МЗС надійшли десятки нот від Росії.