В РФ жалуются, что ООН и ОБСЕ не реагируют на их истерику

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на ее обращение в связи с решением Украины о недопуске граждан РФ для голосования в выборах президента России.

"Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - сказала она журналистам в воскресенье, передает ТАСС.

Уполномоченный по правам человека пообещала повторно обратиться в ООН, в БДИПЧ, ОБСЕ и Совет Европы, выразив возмущение тем, что российские дипломатические представительства в Украине блокированы полицией и граждане РФ не допускаются на голосование в выборах президента России.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер заявил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет комментировать решение Украины 18 марта блокировать находящимся в стране россиянам доступ на участки для голосования на выборах президента России.

23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

"1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на териториии Украины без полного выполнения первых 2 условий", - пояснил министр.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

"Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур", - заявили в МИД РФ.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.

В субботу пресс-секретарь МИД Марьяна Беца заявила, что после ноты МИД в феврале Россия не отправила никакого ответа. Однако после заявления Арсена Авакова 16 марта в украинский МИД поступили десятки нот от России.