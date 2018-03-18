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Автопробіг доїхав до маєтку Порошенка: "Відставка!"

Неділя, 18 березня 2018, 15:57
Автопробіг доїхав до маєтку Порошенка: Відставка!

Учасники автопробігу приїхали до будинку президента Петра Порошенка в смт.Козин і влаштували акцію, в ході якої критикують його діяльність і вимагають його відставки.

Наразі мітингарі виступають перед присутніми, кожен може висловитися на імпровізованій сцені.

Крім претензій до президента учасники заходу висловлюють невдоволення роботою голови МВС Арсена Авакова і генпрокурора Юрія Луценка.

Також учасники акції заявили, що напередодні їм погрожували за намір провести акцію під будинком президента України, а водій машини, який мав привезти 50 бочок на цю акцію, був напередодні затриманий і доставлений до Обухівського відділку поліції.

"Ми приїжджаємо сюди завжди мирно, щоб просто оголосити свої вимоги... Президент має пам'ятати, що народ знає, де він живе, і йому не вдасться сховатися", - заявляють учасники акції. 

Як заявили в РНС, проїзду автоколони перешкоджали "тітушки", які перекрили дорогу до Козина. 

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, на під'їзді до будинку Порошенка колоні довелося зупинитися через те, що їй перегородили дорогу інші автомобілі і декілька десятків невідомих. Активісти вийшли зі своїх автомобілів і попрямували до будинку президента пішки.

Біля будинку президента перебуває близько 150-200 мітингувальників.

Ворота резиденції глави держави охороняють співробітники Нацгвардії і Нацполіціі у спецекіпіруванні. 

Як відомо, близько 12:00 18 березня на Майдані Незалежності у Києві зібралися учасники акції "Руху нових сил" з вимогою про новий закон про вибори та відставку президента України Петра Порошенка.  Після акції учасники планували вирушити автопробігом до маєтку президента у Козині.

Під час мітингу учасники почали розбирати металеві конструкції, встановлені біля Стели Незалежності.

17 березня пізно ввечері поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані Незалежності для проведення акції 18 березня.  Правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників  РНС на Європейській площі біля готелю "Дніпро".

У РНС  заявили, що заявку до Київради щодо проведення мирної акції біля Майдану Незалежності 18 березня вони подали ще 6 березня. Про дозвіл на встановлення сцени в РНС не уточнили. 

Згодом поліція вивезла з Європейської площі вантажівку РНС, у партії заявили, що правоохоронці викрали їхній вантажний автомобіль та у зв’язку з цим звернулися до глави МВС Арсена Авакова і генпрокурора Юрія Луценка.

18 березня у РНС заявили,  що поліція затримала ще одного учасника Руху - Юрія Тебенка

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоСаакашвіліакціїполіція
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