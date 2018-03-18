Автопробіг доїхав до маєтку Порошенка: "Відставка!"

Учасники автопробігу приїхали до будинку президента Петра Порошенка в смт.Козин і влаштували акцію, в ході якої критикують його діяльність і вимагають його відставки.

Наразі мітингарі виступають перед присутніми, кожен може висловитися на імпровізованій сцені.

Крім претензій до президента учасники заходу висловлюють невдоволення роботою голови МВС Арсена Авакова і генпрокурора Юрія Луценка.

Також учасники акції заявили, що напередодні їм погрожували за намір провести акцію під будинком президента України, а водій машини, який мав привезти 50 бочок на цю акцію, був напередодні затриманий і доставлений до Обухівського відділку поліції.

"Ми приїжджаємо сюди завжди мирно, щоб просто оголосити свої вимоги... Президент має пам'ятати, що народ знає, де він живе, і йому не вдасться сховатися", - заявляють учасники акції.

Як заявили в РНС, п

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, на під'їзді до будинку Порошенка колоні довелося зупинитися через те, що їй перегородили дорогу інші автомобілі і декілька десятків невідомих. Активісти вийшли зі своїх автомобілів і попрямували до будинку президента пішки.

Біля будинку президента перебуває близько 150-200 мітингувальників.

Ворота резиденції глави держави охороняють співробітники Нацгвардії і Нацполіціі у спецекіпіруванні.