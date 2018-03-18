Автопробег приехал к дому Порошенко: "Отставка!"

Участники автопробега приехали к дому президента Петра Порошенко в смт.Козин и устроили акцию, в ходе которой критикуют его деятельность и требуют его отставки.

В настоящее время участники акции выступают перед собравшимися, каждый может высказаться на импровизированной сцене.

Кроме претензий к президенту участники митинга выражают недовольство работой главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

Также участники акции заявили, что накануне им угрожали за намерение провести акцию под домом президента Украины, а водитель машины, который должен был привезти 50 бочек на эту акцию, был накануне задержан и доставлен в Обуховский отдел полиции.

"Мы приезжаем сюда всегда мирно, чтобы просто объявить свои требования ... Президент должен помнить, что народ знает, где он живет, и ему не удастся спрятаться", - заявляют участники акции.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на подъезде к дому Порошенко колонне пришлось остановиться из-за того, что ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных. Активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешком.

Возле дом президента находится около 150-200 митингующих.

Ворота резиденции главы государства охраняют сотрудники Нацгвардии и Нацполиции в спецэкипировке.