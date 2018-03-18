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Автопробег приехал к дому Порошенко: "Отставка!"

Воскресенье, 18 марта 2018, 15:57
Автопробег приехал к дому Порошенко: Отставка!

Участники автопробега приехали к дому президента Петра Порошенко в смт.Козин и устроили акцию, в ходе которой критикуют его деятельность и требуют его отставки. 

В настоящее время участники акции выступают перед собравшимися, каждый может высказаться на импровизированной сцене. 

Кроме претензий к президенту участники митинга выражают  недовольство работой главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко. 

Также участники акции заявили, что накануне им угрожали за намерение провести акцию под домом президента Украины, а водитель машины, который должен был привезти 50 бочек на эту акцию, был накануне задержан и доставлен в Обуховский отдел полиции. 

"Мы приезжаем сюда всегда мирно, чтобы просто объявить свои требования ... Президент должен помнить, что народ знает, где он живет, и ему не удастся спрятаться", - заявляют участники акции.

Как заявили в РНС, проезду автоколонны препятствовали "титушки", которые перекрыли дорогу к Козину. 

Как сообщает Интерфакс-Украина, на подъезде к дому Порошенко колонне пришлось остановиться из-за того, что ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных. Активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешком. 

Возле дом президента находится около 150-200 митингующих. 

Ворота резиденции главы государства охраняют сотрудники Нацгвардии и Нацполиции в спецэкипировке.

Как известно, около 12:00 18 марта на Майдане Незалежности в Киеве собрались участники акции "Руха новых сил" с требованием о новом законе о выборах и отставке президента Украины Петра Порошенко. После акции участники планировали отправиться автопробегом к дому президента в Козине.

В ходе митинга участники начали разбирать металлические конструкции, установленные возле Стеллы Незалежности.

Вечером 17 марта в РНС заявили, что полиция задержала активистов "Руха новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане для проведения акции 18 марта, в частности - Игоря Терещенко. Правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей РНС на Европейской площади возле гостиницы "Днепр".

В РНС заявили, что заявку в Киевсовет по проведению мирной акции на Майдане 18 марта они подали еще 6 марта. О разрешении на установку сцены в РНС не уточнили.

18 марта в РНС заявили, что полиция задержала еще одного участника Руха - Юрия Тебенко.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСаакашвилиакцииполиция
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