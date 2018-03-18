Автопробег приехал к дому Порошенко: "Отставка!"

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Воскресенье, 18 марта 2018, 16:57

Участники автопробега приехали к дому президента Петра Порошенко в смт.Козин и устроили акцию, в ходе которой критикуют его деятельность и требуют его отставки. 

В настоящее время участники акции выступают перед собравшимися, каждый может высказаться на импровизированной сцене. 

Кроме претензий к президенту участники митинга выражают  недовольство работой главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко. 

Также участники акции заявили, что накануне им угрожали за намерение провести акцию под домом президента Украины, а водитель машины, который должен был привезти 50 бочек на эту акцию, был накануне задержан и доставлен в Обуховский отдел полиции. 

"Мы приезжаем сюда всегда мирно, чтобы просто объявить свои требования ... Президент должен помнить, что народ знает, где он живет, и ему не удастся спрятаться", - заявляют участники акции.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на подъезде к дому Порошенко колонне пришлось остановиться из-за того, что ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных. Активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешком. 

Возле дом президента находится около 150-200 митингующих. 

Ворота резиденции главы государства охраняют сотрудники Нацгвардии и Нацполиции в спецэкипировке.

Украинская правда
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Темы: Порошенко Саакашвили акции полиция
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