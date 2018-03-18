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Поліція думає, чи знесені РНС конструкції на Майдані - самоправство

Неділя, 18 березня 2018, 16:24

Через демонтаж металевих конструкцій на Майдані Незалежності учасниками акції "Руху нових сил" до поліції доставили двох осіб.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції України. 

Демонтаж конструкцій зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 356 КК "Самоправство". 

"Активісти у центрі Києва розібрали конструкцію із українською символікою. Усі ці дії правоохоронці зафіксували, їм буде дано правову оцінку", - заявив начальника поліції Києва Андрій Крищенко. 

За його словами, аби не провокувати ситуацію, поліцейські не втручалися у демонтаж, але зафіксували дії тих осіб, які це робили. 

Крищенко додав, що акція у центрі Києві відбулася без грубих порушень правопорядку: "Попри поведінку окремих осіб, правоохоронці не допустили провокацій і сутичок". 

Як відомо, близько 12:00 18 березня на Майдані Незалежності у Києві зібралися учасники акції "Руху нових сил" з вимогою про новий закон про вибори та відставку президента України Петра Порошенка. 

Під час мітингу учасники акції "РНС" почали розбирати металеві конструкції, встановлені біля Стели Незалежності. За їхніми словами, на місці риштування буде встановлено сцену для мітингу. 

Ввечері 17 березня у РНС заявили, що поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані Незалежності для проведення акції 18 березня - Ігоря Терещенка. Правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників  РНС на Європейській площі біля готелю "Дніпро".

У РНС  заявили, що заявку до Київради щодо проведення мирної акції біля Майдану Незалежності 18 березня вони подали ще 6 березня. Про дозвіл на встановлення сцени в РНС не уточнили. 

Згодом поліція вивезла з Європейської площі вантажівку РНС, у партії заявили, що правоохоронці викрали їхній вантажний автомобіль та у зв’язку з цим звернулися до глави МВС Арсена Авакова і генпрокурора Юрія Луценка.

18 березня у РНС заявили,  що поліція затримала ще одного учасника Руху - Юрія Тебенка

Українська правда
Теми: поліціяКиївакції
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