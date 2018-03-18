Полиция думает, самоуправство ли снесенные РНС конструкции на Майдане

В связи с демонтажем металлических конструкций на Майдане Независимости участниками акции "Рух новых сил" в полицию доставили двух человек.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины.

Демонтаж конструкций зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 УК "Самоуправство".

"Активисты в центре Киева разобрали конструкции с украинской символикой. Все эти действия правоохранители зафиксировали, им будет дана правовая оценка", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались в демонтаж, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали.

Крищенко добавил, что акция в центре Киева прошла без грубых нарушений правопорядка: "Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений".

Как известно, около 12:00 18 марта на Майдане Независимости в Киеве собрались участники акции "Рух новых сил" с требованием о новом законе о выборах и отставке президента Украины Петра Порошенко.

В ходе митинга участники акции "РНС" начали разбирать металлические конструкции, установленные возле Стеллы Независимости. По их словам, на месте лесов будет установлена сцена для митинга.

Вечером 17 марта в РНС заявили, что полиция задержала активистов "Руха новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане для проведения акции 18 марта, в частности - Игоря Терещенко. Правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей РНС на Европейской площади возле гостиницы "Днепр".

В РНС заявили, что заявку в Киевсовет по проведению мирной акции на Майдане 18 марта они подали еще 6 марта. О разрешении на установку сцены в РНС не уточнили.

Позже полиция вывезла с Европейской площади грузовик РНС, а в партии заявили, что правоохранители похитили их грузовой автомобиль и в связи с этим обратились к главе МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

18 марта в РНС заявили, что полиция задержала еще одного участника Руха - Юрия Тебенко.