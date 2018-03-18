Полиция думает, самоуправство ли снесенные РНС конструкции на Майдане

В связи с демонтажем металлических конструкций на Майдане Независимости участниками акции "Рух новых сил" в полицию доставили двух человек.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины.

Демонтаж конструкций зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 УК "Самоуправство".

"Активисты в центре Киева разобрали конструкции с украинской символикой. Все эти действия правоохранители зафиксировали, им будет дана правовая оценка", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались в демонтаж, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали.

Крищенко добавил, что акция в центре Киева прошла без грубых нарушений правопорядка: "Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений".

Как известно, около 12:00 18 марта на Майдане Независимости в Киеве собрались участники акции "Рух новых сил" с требованием о новом законе о выборах и отставке президента Украины Петра Порошенко.

В ходе митинга участники акции "РНС" начали разбирать металлические конструкции, установленные возле Стеллы Независимости. По их словам, на месте лесов будет установлена сцена для митинга.