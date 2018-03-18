Полиция думает, самоуправство ли снесенные РНС конструкции на Майдане

624 просмотра
Воскресенье, 18 марта 2018, 17:24

В связи с демонтажем металлических конструкций на Майдане Независимости участниками акции "Рух новых сил" в полицию доставили двух человек.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины.

Демонтаж конструкций зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 УК "Самоуправство".

"Активисты в центре Киева разобрали конструкции с украинской символикой. Все эти действия правоохранители зафиксировали, им будет дана правовая оценка", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались в демонтаж, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали.

Крищенко добавил, что акция в центре Киева прошла без грубых нарушений правопорядка: "Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений".

Как известно, около 12:00 18 марта на Майдане Независимости в Киеве собрались участники акции "Рух новых сил" с требованием о новом законе о выборах и отставке президента Украины Петра Порошенко.

В ходе митинга участники акции "РНС" начали разбирать металлические конструкции, установленные возле Стеллы Независимости. По их словам, на месте лесов будет установлена сцена для митинга. 

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: полиция Киев акции
powered by lun.ua
По теме
Автопробег приехал к дому Порошенко: "Отставка!" 18 марта 2018, 16:57
Полиция вывезла грузовик "Руху нових сил" с Европейской площади 18 марта 2018, 00:28
"Рух нових сил" заявляет о задержании активистов в центре Киева 17 марта 2018, 22:11
Все новости
Главные новости
Возле консульства РФ зажгли фаеры и бросали яйца
Грицак о тайном изоляторе СБУ: Не лейте воду на чужие жернова
"Панамские документы": Mossack Fonseca закрывается
Участники акции РНС разобрали металлические конструкции возле Стеллы
Все новости
мандри

Как путешествовать экономно и по карману: советы тревел-блоггеров

Лайфхаки

Лайфхак в Word и Excel: Prometheus запускает новый онлайн-курс