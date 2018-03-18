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Окупанти не побачили в Криму порушень на "виборах"

Неділя, 18 березня 2018, 19:41

В окупованому Криму не зафіксували серйозних порушень на "виборах президента Росії", здатних вплинути на підсумки голосування.

Про це повідомив глава незаконного "республіканського виборчкому" Михайло Малишев, повідомляє РИА Новости.

"До виборчої комісії Республіки Крим не надійшло жодної скарги. Всі ті скарги і звернення, які надійшли до дільничних виборчих комісій, будуть розглянуті, але ніяких серйозних скарг, здатних якимось чином вплинути на результати виборів немає", - сказав Малишев.

За його словами, була одна скарга щодо вкидання бюлетенів у Євпаторії, але при розгляді ця інформація не підтвердилася.

Малишев також заявив, що станом на 18:00 в Криму проголосували 961,3 тисячі, або 63,86% виборців.

"Можу сказати, що явка достойна. Для Криму, з моєї точки зору це прийнятна явка", - сказав він.

Як відомо, так звані "вибори" президента РФ відбулися 18 березня, в четверту річницю анексії Криму. 

23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.  

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участь і не допомагати в організації виборів президента Росії.

Він також заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

1 березня Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

12 березня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення нардепів до парламентів інших країн щодо невизнання і бойкотування виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що вибори президента РФ в окупованому Криму не будуть визнані міжнародним співтовариством.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові.

Такі ж заяви зробили ще ряд країн. 

Теми: КримвибориРосія
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