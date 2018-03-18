Оккупанты не увидели в Крыму нарушений на "выборах"

В оккупированном Крыму не зафиксировали серьезных нарушений на "выборах президента России", способных повлиять на итоги голосования.

Об этом сообщил глава незаконного "республиканского избиркома" Михаил Малышев, сообщает РИА Новости.

"В избирательную комиссию Республики Крым не поступило ни одной жалобы. Все те жалобы и обращения, которые поступили в участковые избирательные комиссии, будут рассмотрены, но никаких серьезных жалоб, способных коим образом повлиять на результаты выборов нет", — сказал Малышев.

По его словам, была одна жалоба по вбросу бюллетеней в Евпатории, но при разбирательстве эта информация не подтвердилась.

Малышев также заявил, что по состоянию на 18:00 в Крыму проголосовали 961,3 тысячи, или 63,86% избирателей.

"Могу сказать, что явка достойная. Для Крыма, с моей точки зрения это приемлемая явка", — сказал он.

Как известно, так называемые "выборы" президента РФ состоялись 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.

23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

12 марта глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении нардепов к парламентам других стран относительно непризнания и бойкота выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.

1 марта 255 депутатов поддержали проект постановления №7546, которым призывали мир помешать выборам президента Российской Федерации в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны международным сообществом.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.

Такие же заявления сделали еще ряд стран.