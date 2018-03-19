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Парубій має надію, що вже в середу нардепів "роззброюватимуть"

Понеділок, 19 березня 2018, 13:34

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій сподівається на якнайшвидше ухвалення Верховною Радою законопроекту, що врегулює порядок доступу до парламенту і унеможливить інциденти зі зброєю.  

Про це він сказав на брифінгу 19 березня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я буду ініціювати чим швидше внесення до цього законопроекту на розгляд Верховної Ради. Я сподіваюсь, завтра він буде включений до порядку денного сесії. А з моменту включення ми зможемо безпосередньо перейти до його розгляду", – сказав Парубій.

Він пояснив, що це будуть вноситись зміни до закону про держохорону органів державної влади та посадових осіб.

"Фактично двома абзацами буде вводитись правка: "до будинків, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, а також де працюють інші органи деражвної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які, відповідно до цього закону, здійснюють державну охорону відповідного будинку".

Також не допускатимуться "особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами, отруйними і сильнодіючими речовинами".

На запитання журналістів, яким чином планується забезпечити безпеку пленарного засідання вже  в середу 20 березня і наступні дні, поки не ухвалені ці зміни до законодавства, Парубій зазначив наступне:

"Я думаю, що закон дуже швидко буде прийнятий, підписаний президентом, опублікований у "Голосі України" і таким чином ми зможемо забезпечити безпеку. Я переконаний: із середи з вранішнього засідання, кожен, хто заходить до Верхвоної Ради, змушений буде залишити і зброю та інші небезпечні речовини біля входу, а інакше він не зможе зайти".

Як повідомлялось, авторами законопроекту, який узаконює проходження через раму металошукачів народними депутатами, виступили всі лідери фракцій.

Як відомо, 15 березня із народним депутатом Надією Савченко стався інцидент у сесійній залі Верховної Ради – за даними джерел, у неї знайшли три гранати і пістолет, і колеги вивели депутатку з приміщення.

Сама Савченко на запитання журналістів про зброю відповіла ухильно.

"Ви любите Рея Бредбері? Хтось читав? А Річарда Баха? Не читали. А Тараса Григоровича Шевченка? Добре, читайте далі літературу, це корисно", - туманно відповіла нардеп.

Співробітники державної охорони пояснили, що не знають, чи мала народний Савченко при собі зброю, оскільки згідно законодавства не мають права оглядати речі нардепів.

Валентина Романенко, УП
Теми: Верховна Радазаконодавство
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