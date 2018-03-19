Парубий надеется, что уже в среду нардепов будут "разоружать"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется на скорейшее принятие Верховной Радой законопроекта, который урегулирует порядок доступа в парламент и сделает невозможным инциденты с оружием.



Об этом он сказал на брифинге 19 марта, отвечая на вопросы журналистов.



"Я буду инициировать чем скорее внесение в этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Я надеюсь, завтра он будет включен в повестку дня сессии. А с момента включения мы сможем непосредственно перейти к его рассмотрению", – сказал Парубий.



Он пояснил, что это будут вноситься изменения в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц.



"Фактически двумя абзацами будет вводиться правка: "в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этому закону, осуществляют государственную охрану соответствующего здания".



Также не будут допускаться "лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легкозаймитстимы жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами ядовитыми и сильнодействующими веществами".



На вопрос журналистов, каким образом планируется обеспечить безопасность пленарного заседания уже в среду 20 марта и последующие дни, пока не приняты эти изменения в законодательство, Парубий отметил следующее:



"Я думаю, что закон очень быстро будет принят, подписан президентом, опубликован в "Голосе Украины" и таким образом мы сможем обеспечить безопасность. Я убежден: со среды с утреннего заседания, каждый, кто заходит в Верхвоной Совета, вынужден будет оставить и оружие и другие опасные вещества у входа, а иначе он не сможет зайти".



Как сообщалось, авторами законопроекта, который узаконивает прохождение через раму металлоискателей народными депутатами, выступили все лидеры фракций.



Как известно, 15 марта с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады - по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутатку из помещения.

Сама Савченко на вопрос журналистов об оружии ответила уклончиво.

"Вы любите Рэя Брэдбери? Кто читал? А Ричарда Баха… Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно", – туманно ответила нардеп.

Сотрудники государственной охраны объяснили, что не знают, имела ли народный депутат Савченко при себе оружие, поскольку согласно законодательству не имеют права осматривать вещи нардепов.