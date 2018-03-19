Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубий надеется, что уже в среду нардепов будут "разоружать"

Понедельник, 19 марта 2018, 13:34

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется на скорейшее принятие Верховной Радой законопроекта, который урегулирует порядок доступа в парламент и сделает невозможным инциденты с оружием.

Об этом он сказал на брифинге 19 марта, отвечая на вопросы журналистов.

"Я буду инициировать чем скорее внесение в этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Я надеюсь, завтра он будет включен в повестку дня сессии. А с момента включения мы сможем непосредственно перейти к его рассмотрению", – сказал Парубий.

Он пояснил, что это будут вноситься изменения в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц.

"Фактически двумя абзацами будет вводиться правка: "в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этому закону, осуществляют государственную охрану соответствующего здания".

Также не будут допускаться "лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легкозаймитстимы жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами ядовитыми и сильнодействующими веществами".

На вопрос журналистов, каким образом планируется обеспечить безопасность пленарного заседания уже в среду 20 марта и последующие дни, пока не приняты эти изменения в законодательство, Парубий отметил следующее:

"Я думаю, что закон очень быстро будет принят, подписан президентом, опубликован в "Голосе Украины" и таким образом мы сможем обеспечить безопасность. Я убежден: со среды с утреннего заседания, каждый, кто заходит в Верхвоной Совета, вынужден будет оставить и оружие и другие опасные вещества у входа, а иначе он не сможет зайти".

Как сообщалось, авторами законопроекта, который узаконивает прохождение через раму металлоискателей народными депутатами, выступили все лидеры фракций.

Как известно, 15 марта с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады - по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутатку из помещения.

Сама Савченко на вопрос журналистов об оружии ответила уклончиво.

"Вы любите Рэя Брэдбери? Кто читал? А Ричарда Баха… Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно", – туманно ответила нардеп.

Сотрудники государственной охраны объяснили, что не знают, имела ли народный депутат Савченко при себе оружие, поскольку согласно законодательству не имеют права осматривать вещи нардепов.

Темы: Верховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Верховная Рада
Заявление Ткаченко на увольнение уже в Раде, рассмотрят на ближайшем заседании
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: