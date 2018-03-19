Парубий надеется, что уже в среду нардепов будут "разоружать"

1143 просмотра
Понедельник, 19 марта 2018, 14:34

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется на скорейшее принятие Верховной Радой законопроекта, который урегулирует порядок доступа в парламент и сделает невозможным инциденты с оружием.

Об этом он сказал на брифинге 19 марта, отвечая на вопросы журналистов.

"Я буду инициировать чем скорее внесение в этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Я надеюсь, завтра он будет включен в повестку дня сессии. А с момента включения мы сможем непосредственно перейти к его рассмотрению", – сказал Парубий.

Он пояснил, что это будут вноситься изменения в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц.

"Фактически двумя абзацами будет вводиться правка: "в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этому закону, осуществляют государственную охрану соответствующего здания".

Также не будут допускаться "лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легкозаймитстимы жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами ядовитыми и сильнодействующими веществами".

На вопрос журналистов, каким образом планируется обеспечить безопасность пленарного заседания уже в среду 20 марта и последующие дни, пока не приняты эти изменения в законодательство, Парубий отметил следующее:

"Я думаю, что закон очень быстро будет принят, подписан президентом, опубликован в "Голосе Украины" и таким образом мы сможем обеспечить безопасность. Я убежден: со среды с утреннего заседания, каждый, кто заходит в Верхвоной Совета, вынужден будет оставить и оружие и другие опасные вещества у входа, а иначе он не сможет зайти".

Как сообщалось, авторами законопроекта, который узаконивает прохождение через раму металлоискателей народными депутатами, выступили все лидеры фракций.

Как известно, 15 марта с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады - по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутатку из помещения.

Сама Савченко на вопрос журналистов об оружии ответила уклончиво.

"Вы любите Рэя Брэдбери? Кто читал? А Ричарда Баха… Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно", – туманно ответила нардеп.

Сотрудники государственной охраны объяснили, что не знают, имела ли народный депутат Савченко при себе оружие, поскольку согласно законодательству не имеют права осматривать вещи нардепов.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Верховная Рада законодательство
powered by lun.ua
По теме
Парубий: Каждый вторник я унижаюсь на всю Украину 19 марта 2018, 13:41
Порошенко предложил Раде изменить закон о гражданстве 19 марта 2018, 13:40
Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит представление на Савченко 19 марта 2018, 13:38
Все новости
Главные новости
Парубий хочет быстро признать Путина нелегитимным
СБУ задержала оператора, который "сливал" телефонные разговоры украинцев ФСБ РФ
Гройсман включился в ситуацию с обысками в "Новой почте"
Порошенко предложил Раде изменить закон о гражданстве
Все новости
другой город

В Виннице запускают муниципальный велопрокат

психология

Почему зевота заразительна