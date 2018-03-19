Парубий хочет быстро признать Путина нелегитимным

Глава Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что Верховная Рада в ближайшие дни примет решение о признании нелегитимным новоизбранного президента России.

Об этом он сказал на брифинге после согласительного совета парламента.

"Будет рекомендоваться, чтобы и постановление, касающееся безопасности органов государственной власти, и постановление о так называемых "выборах" президента Российской Федерации завтра были включены в повестку дня сессии", – сказал Парубий.



Он пояснил, что затем постановление сможет рассмотреть комитет.



"Когда комитет его рассмотрит – учитывая большое значение вопроса, я могу тут же рекомендовать поставить его в повестку дня сессии", – заявил глава парламента.



"Я предполагаю, что и закон о безопасности, и закон (постановление) о выборах – так называемых выборах – президента РФ мы рассмотрим на этой неделе. Возможно, даже завтра", – сказал он.



"Если комитет оперативно соберется, если он завтра даже в обеденном перерыве сможет рассмотреть это постановление и дать по нему позитивное заключение – я смогу рекомендовать уже после обеда народным депутатам его рассмотреть, чтобы Верховная Рада быстро и оперативно дала свой ответ на эту авантюру, которую осуществила Российская Федерация под названием "выборы президента Российской Федерации", – сказал спикер.



Парубий уточнил: "В этом постановлении будет указано, что Верховная Рада Украины не признает легитимность выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность человека".

"И мы будем призывать парламенты других стран присоединиться к нашей позиции и занять такую ​​же правовую позицию относительно так называемых "выборов"... Это вопрос не только Украины – это вопрос всего цивилизованного мира", – добавил он.



"Если кто-то может допустить, что будут проводиться выборы на территории суверенных государств другими странами, это ставит под сомнение всю систему коллективной безопасности, которая была построена после Второй мировой войны. Я надеюсь на солидарность наших европейских партнеров и всех стран цивилизованного мира", – отметил Парубий.

Как известно, 18 марта в России состоялись выборы президента, Украина не позволила рядовым россиянам голосовать на своей территории и протестовала против голосования в аннексированном Крыму.

По предварительным данным российского Центризбиркома, средняя явка на выборы президента РФ составила более 67%, а лидирует действующий президент РФ Владимир Путин.

По данным российских СМИ, аннексированный Крым показал высокую явку и приверженность Путину, хотя результат все равно был скромнее, чем на незаконном "референдуме" 4-летней давности.