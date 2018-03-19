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Путін про гонку озброєнь: Розганяти не будемо

Понеділок, 19 березня 2018, 14:51
Путін про гонку озброєнь: Розганяти не будемо

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що Росія не збирається втягуватися в гонку озброєнь, але буде приділяти належну увагу подальшому зміцненню обороноздатності.

Про це він сказав на зустрічі з кандидатами, які брали участь у виборах президента, передає російське агентство "РИА Новости".

"Зрозуміло, ми будемо приділяти і приділимо належну увагу подальшому зміцненню обороноздатності країни. Але відразу хочу вам сказати: ніхто не збирається розганяти якусь гонку озброєнь", - заявив Путін.

Як відомо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента, Україна не дозволила рядовим росіянам голосувати на своїй території і протестувала проти голосування в анексованому Криму.

За попередніми даними російського Центрвиборчкому, середня явка на вибори президента РФ склала більше 67%, а лідирує чинний президент РФ Володимир Путін.

За даними російських ЗМІ, анексований Крим показав високу явку і прихильність Путіну, хоча результат все одно був скромніший, ніж на незаконному "референдумі" 4-річної давнини.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що Верховна Рада найближчими днями ухвалить постанову про визнання нелегітимним новообраного президента Росії.

Теми: Путінзброяармія
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