Путин о гонке вооружений: Разгонять не будем

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Понедельник, 19 марта 2018, 15:51

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет уделять должное внимание дальнейшему укреплению обороноспособности.

Об этом он сказал на встрече с кандидатами, которые принимали участие в выборах президента, передает российское агентство "РИА Новости".

"Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", - заявил Путин.

Как известно, 18 марта в России прошли выборы президента, Украина не разрешила рядовым россиянам голосовать на своей территории и протестовала против голосования в аннексированном Крыму.

По предварительным данным российского Центризбиркома, средняя явка на выборах президента РФ составила более 67%, а лидирует действующий президент РФ Владимир Путин.

По данным российских СМИ, аннексированный Крым показал высокую явку и приверженность Путину, хотя результат все равно был скромнее, чем на незаконном "референдуме" 4-летней давности.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что Верховная Рада в ближайшие дни примет решение о признании нелегитимным новоизбранного президента России.

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Темы: Путин оружие армия
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