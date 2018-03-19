ГПУ не виявила порушень під час обшуків Нової Пошти – компанія

Генеральна прокуратура не виявила порушень під час обшуків Нової Пошти.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Юрій Луценко підтвердив, що у ході обшуків, проведених 16.03.2018 у компаніях групи, порушень виявлено не було", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що вилучені під час обшуку гроші клієнтів компанії "Пост Фінанс" будуть повернуті.

"Юридична служба групи компаній "Нова Пошта" відповість на всі запитання генеральної прокуратури та надасть усі необхідні матеріали, що дасть змогу прийняти законне рішення у справі", - розповідають у Новій Пошті.

Зазначається, що на зустрічі із співзасновником компанії В’ячеславом Климовим, генпрокурор Юрій Луценко висловив стурбованість через використання перевізників у схемах транспортування нелегальних товарів.

"Сторони домовилися про розробку спільного плану дій з метою не допустити можливі випадки перевезень незаконних вантажів", - підсумовують у компанії.

Як відомо, 16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування вказаного кримінального провадження.

У суботу Сарган заявила про вилучення в офісних та складських приміщеннях компанії або споріднених з нею підприємств не облікованих готівкових коштів.

"Нова пошта" спростувала цю інформацію. Там заявили, що в Харкові правоохоронцями були вилучені кошти в компанії "Пост Фінанс", які оприбуткованi вiдповiдно до законодавства. Компанія має намір оскаржувати вилучення коштів.

Пізніше в "Новій пошті" також повідомили, що правоохоронні органи під час проведення обшуків в офісах компанії вилучили 132 тисячі гривень.

19 березня Юрій Луценко повідомив, що провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" В’ячеславом Климовим щодо нещодавних обшуків в приміщеннях компанії.