ГПУ не обнаружила нарушений во время обысков Новой Почты - компания

Генеральная прокуратура не обнаружила нарушений во время обысков Новой Почты.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 года в компаниях группы, нарушений выявлено не было", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что изъятые во время обыска деньги клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены.

"Юридическая служба группы компаний "Новая Почта" ответит на все вопросы генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу", - рассказывают в Новой Почте.

Отмечается, что на встрече с соучредителем компании Вячеславом Климовым, генпрокурор Юрий Луценко выразил обеспокоенность использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров.

"Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов", - заключают в компании.

Как известно, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование указанного уголовного производства.

В субботу Сарган заявила об изъятии в офисных и складских помещениях компании или родственных ей предприятий неучтенных наличных средств.

"Новая почта" опровергла эту информацию. Там заявили, что в Харькове правоохранителями были изъяты средства в компании "Пост Финанс", которые оприходованы в соответствии с законодательством. Компания намерена обжаловать изъятие средств.

Позже, в "Новой почте" сообщили, что правоохранительные органы во время проведения обысков в офисах компании изъяли 132 тысячи гривен.

19 марта Юрий Луценко сообщил, что провел встречу со соучредителем "Новой почты" Вячеславом Климовым по поводу недавних обысков в помещениях компании.