Луценка й Авакова просять контролювати розслідування смерті Волошина

Народні депутати закликають генпрокурора та міністра внутрішніх справ взяти розслідування смерті льотчика Владислава Волошина на особистий контроль.

Про це заявив депутат від фракції БПП Давид Макар’ян із трибуни Верховної Ради 20 березня.

"У Миколаєві в суботу сталася трагедія – загинув герой АТО, військовий льотчик Владислав Волошин", – сказав він.

Парламентарі стоячи вшанували пам’ять героя хвилиною мовчання.

"Голова Миколаївської облдержадміністрації звернувся до народних депутатів (із закликом) взяти розслідування під свій контроль", – сказав Макар'ян.

"Ми звертаємося до правоохоронних органів, до генерального прокурора Юрія Луценка й міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (з проханням) взяти розслідування цієї справи під свій особистий контроль та поінформувати про розслідування (смерті) народного героя", – заявив він.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко додала: "Я думаю, що весь парламент долучається до цього заклику".

Вона також висловила співчуття родині Волошина.

Як відомо, 18 березня 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин, який раніше воював на Донбасі, вчинив самогубство в себе вдома.

Передсмертної записки Волошин не залишив. Медикам перед смертю також нічого не пояснив.

ЗМІ опублікували частину переписки, з якої випливає, що Волошин хотів звільнитися і мав "суїцидальні настрої".

Співробітниця Волошина Аліна Коротич розповіла, що на нього тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з губернатором Олексієм Савченком.

Як пише Liga.net, знайомі Волошина не виключають, що причиною самогубства Владислава стали тендерні схеми, що виникли в ході ремонту Миколаївського аеропорту, і тиск із боку оточення Олексія Савченка. А деякий знайомі – не вірять у самогубство.

Губернатор Савченко назвав нісенітницею прив'язку смерті Волошина до тендерів.



Владислав Волошин народився в Луганську. З 2010 року почав військову службу в Збройних силах України.



За перший успішний бойовий виліт у травні 2014 року Владиславу Волошину достроково присвоїли звання капітана, а в липні того ж року йому вручили орден "За мужність" III ступеня за операцію з порятунку напарника

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. У серпні 2014 року після удару по російських десантниках під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території, але зміг вибратися до позицій ЗСУ.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий влітку 2014 року, але розслідування прокуратури Нідерландів і України спростувало це.

Влітку минулого року Волошин вирішив піти з армії, адже зарплати не вистачало на життя. Він перевчився на цивільного пілота.



У липні 2017 року Волошин став заступником гендиректора КП Миколаївський міжнародний аеропорт.