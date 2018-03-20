Луценко и Авакова просят контролировать расследование смерти Волошина

Народные депутаты призывают генпрокурора и министра внутренних дел взять расследование смерти летчика Владислава Волошина на личный контроль.



Об этом заявил депутат от фракции БПП Давид Макарьян с трибуны Верховной Рады 20 марта.



"В Николаеве в субботу произошла трагедия – погиб герой АТО, военный летчик Владислав Волошин", – сказал он.



Парламентарии стоя почтили память героя минутой молчания.



"Глава Николаевской облгосадминистрации обратился к народным депутатам (с призывом) взять расследование под свой контроль", – сказал Макарьян.



"Мы обращаемся к правоохранительным органам, к генеральному прокурору Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову (с просьбой) взять расследование этого дела под свой личный контроль и проинформировать о расследовании (смерти) народного героя", – заявил он.



Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко добавила: "Я думаю, что весь парламент присоединяется к этому призыву".



Она также выразила соболезнования семье Волошина.

Как известно, 18 марта 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин, который ранее воевал на Донбассе, совершил самоубийство у себя дома.



Предсмертной записки Волошин не оставил. Медикам перед смертью также ничего не объяснил.

СМИ опубликовали часть переписки, из которой следует, что Волошин хотел уволиться и имел "суицидальные настроения".



Сотрудница Волошина Алина Коротич рассказала, что на него давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.

Как пишет Liga.net, знакомые Волошина не исключают, что причиной самоубийства Владислава стали тендерные схемы, возникшие в ходе ремонта Николаевского аэропорта, и давление со стороны окружения Алексея Савченко. А некоторе знакомые – не верят в самоубийство.

Губернатор Савченко назвал чушью привязку смерти Волошина к тендерам.

Владислав Волошин родился в Луганске. С 2010 года начал военную службу в Вооруженных силах Украины.

За первый успешный боевой вылет в мае 2014 года Владиславу Волошину досрочно присвоили звание капитана, а в июле того же года ему вручили орден "За мужество" III степени за операцию по спасению напарника.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили. Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории, но смог выбраться к позициям ВСУ.



Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малазийский "Боинг МН17", сбитый летом 2014 года, но расследование прокуратуры Нидерландов и Украины опровергло это.

Летом прошлого года Волошин решил уйти из армии, так как зарплаты не хватало на жизнь. Он переучился на гражданского пилота.

В июле 2017 года Волошин стал заместителем гендиректора КП Николаевский международный аэропорт.