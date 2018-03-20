У прокуратурі не кажуть, чи допитають голову ОДА про смерть Волошина

У прокуратурі Миколаївської області не відповідають на питання, чи будуть допитані перші особи міської та обласної адміністрації у справі про смерть в.о. керівника місцевого аеропорту Владислава Волошина.

"Я не можу про це розповідати. Але в рамках кримінального провадження буде здійснено все можливе, і все необхідне (для розслідування справи)", - сказала прес-секретар прокурора Миколаївської області Валерія Власова.

Водночас вона відзначила, що буде допитана людина, з якою Волошин переписувався незадовго до того, як наклав на себе руки.

"Слідству він (адресат Волошина – ред.) відомий, і будуть з ним розмовляти в рамках досудового розслідування", - сказала Власова.

Вона також додала, що наразі "немає ніякої додаткової кваліфікації" у цій справі.

"Справа під контролем керівника прокуратури. Перевіряються всі факти, у тому числі переписка, яка була оприлюднена громадськими активістами і ЗМІ. Це ще поки перевіряється", - сказала Власова.

У прокуратурі не коментують, ні з якої зброї застрелився Волошин та чи мав він на неї дозвіл, ні версій цього самогубства.

"Проходять експертизи, після висновків яких будемо знати, з якої зброї був вчинений цей вчинок", - сказала Власова.

Водночас вона наголосила, що прокуратура зацікавлена, "щоб це кримінальне провадження було розслідуване якомога швидше та об’єктивніше".

Як відомо, 18 березня у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Він не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам "швидкої" причини свого вчинку, хоча на момент їх приїзду був живим.

Але є переписка з телефону Волошина, де він згадував своє призначення, перевірку в аеропорту і заявляв про намір вчинити самогубство. Цю переписку досліджує поліція.

Факт вживання певних заходів для усунення можливих корупційних ризиків при здійсненні закупівель у "Миколаївському аеропорту" підтвердили в НАБУ.

Співробітниця "Миколаївського аеропорту" Аліна Коротич заявила, що на Волошина тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з губернатором Олексієм Савченком.

Сам Савченко у соцмережі закликав не поширювати телефонну перепискуВолошина, і висловив упевненість, що правоохоронці з усім розберуться.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

У Волошина залишилася дружина і двоє малолітніх дітей.

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