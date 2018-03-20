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В прокуратуре не говорят, допросят ли главу ОГА о смерти Волошина

Вторник, 20 марта 2018, 14:42

В прокуратуре Николаевской области не отвечают на вопрос, будут ли допрошены первые лица городской и областной администрации в деле о смерти и.о. руководителя местного аэропорта Владислава Волошина.

"Я не могу об этом рассказывать. Но в рамках уголовного производства будет осуществлено все возможное, и все необходимое (для расследования дела)", - сказала пресс-секретарь прокурора Николаевской области Валерия Власова.

В то же время она отметила, что будет допрошен человек, с которым Волошин переписывался незадолго до того, как покончил с собой.

"Следствию он (адресат Волошина – ред.) известен, и будут с ним разговаривать в рамках досудебного расследования", - сказала Власова.

Она также добавила, что сейчас "нет никакой дополнительной квалификации" в этом деле.

"Дело под контролем руководителя прокуратуры. Проверяются все факты, в том числе переписка, которая была обнародована общественными активистами и СМИ. Это еще пока проверяется", - сказала Власова.

В прокуратуре не комментируют, ни из какого оружия застрелился Волошин и имел ли он на него разрешение, ни версий этого самоубийства.

"Проходят экспертизы, после заключения которых будем знать, из какого оружия был совершен этот поступок", - сказала Власова.

В то же время она подчеркнула, что прокуратура заинтересована, "чтобы это уголовное производство было расследовано как можно скорее и объективнее".

Как известно, 18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.   

Он не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам "скорой" причины своего поступка, хотя на момент их приезда был жив. Но есть переписка с телефона Волошина, где он вспоминал свое назначение, проверку в аэропорту и заявлял о намерении совершить самоубийство. Эту переписку исследует полиция.

Факт принятия определенных мер для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в "Николаевском аэропорту" подтвердили в НАБУ.

Сотрудница "Николаевского аэропорта" Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации.  Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили.

Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

У Волошина осталась жена и двое малолетних детей.

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Ирина Балачук, УП
Темы: Николаевпрокуратурааэропорт
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