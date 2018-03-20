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Генпрокуратура викликає Бакуліна до слідчого

Вівторок, 20 березня 2018, 17:18

Генеральна прокуратура викликає на 5 квітня народного депутата "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна в якості підозрюваного для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Про це свідчить повістка, оприлюднена на сайті Генпрокуратури.

Згідно з документом, його викликають на 10 годину 5 квітня до слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу управління особливо важливих справ департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури Сергія Лукащука.

"Одночасно повідомляю, що 19.03.2018 генеральним прокурором України Вам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4  ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, яку Вам вручено у порядку передбаченому ст.ст. 111, 135, 278 КПК України", – йдеться також у виклику.

Як повідомлялося, 15 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Євгена Бакуліна з фракції "Опозиційний блок".

Його підозрюють участі у "злочинній організації Віктора Януковича", заволодінні чужим майном і замаху на заволодіння чужим майном, фінансовій оборудці, складанні фіктивних документів.

Зокрема, Бакуліну інкримінують заволодіння коштами "Нафтогазу Україна" у сумі 449 млн 963 тисячі гривень, закінчено замах на заволодіння коштами цього ПАТ у сумі 5 млрд 100 млн 36 тисяч гривень, а також у заволодінні майном і коштами "Чорноморнафтогазу" у сумі 404 млн 374 тисячі доларів при закупівлі нафтовидобувних вишок.

Розгляд у комітеті відбувся без Бакуліна, який повідомив листом про незадовільний стан здоров'я.

Генпрокурор Юрій Луценко запропонував Бакуліну піти на угоду зі слідством.

За даними ГПУ, Бакулін давно не відвідував Україну.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року до березня 2014 року.

У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський райсуд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.

Українська правда

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Теми: БакулінГенпрокуратура
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