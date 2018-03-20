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Генпрокуратура вызывает Бакулина к следователю

Вторник, 20 марта 2018, 17:18

Генеральная прокуратура вызывает на 5 апреля народного депутата "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

Об этом свидетельствует повестка, обнародованная на сайте Генпрокуратуры.

Согласно документу, его вызывают на 10:00 5 апреля к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Сергею Лукащуку.

"Одновременно сообщаю, что 19.03.2018 генеральным прокурором Украины Вам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины, которое Вам вручено в порядке, предусмотренном ст 111, 135, 278 УПК Украины ", - говорится также в вызове.

Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина из фракции "Оппозиционный блок".

Его подозревают в участии в "преступной организации Виктора Януковича", завладении чужим имуществом и покушения на завладение чужим имуществом, финансовой афере, составлении фиктивных документов.

В частности, Бакулину инкриминируют завладение средствами "Нафтогаза Украины" в сумме 449 млн 963 тысяч гривен, закончено покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 млрд 100 млн 36 тысяч гривен, а также в завладении имуществом и средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 404 млн 374 тысячи долларов при закупке нефтедобывающих вышек.

Рассмотрение в комитете состоялся без Бакулина, который сообщил письмом о неудовлетворительном состоянии здоровья.

Генпрокурор Юрий Луценко предложил Бакулину пойти на сделку со следствием.

По данным ГПУ, Бакулин давно не посещал Украину.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года.

В марте 2014 годе его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Позже Печерский райсуд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.

Украинская правда

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Темы: БакулинГенпрокуратура
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