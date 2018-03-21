Україна ініціювала дебати в ПАРЄ про невизнання російських виборів в Криму

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв подав заявку на проведення дебатів з питання невизнання російських виборів в анексованому Криму на квітневій сесії Асамблеї в Страсбурзі.

Про це Ар'єв розповів проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Очевидно, Україна повинна звертатися до міжнародного співтовариства, щоб засудити незаконні вибори на анексованому півострові. Принаймні я, як глава делегації в ПАРЄ, вже подав заявку на проведення поточних дебатів на квітневій сесії в Страсбурзі", - повідомив він.

"Але, очевидно, ми можемо віддати перевагу підтримці термінових дебатів з розширеної тематики щодо Росії, якщо таке подання на розширену тематику зробить делегація Великої Британії", - підкреслив Ар'єв.

Як відомо, 18 березня, в день офіційної анексії Криму, Російська Федерація провела вибори президента. Очікувано лідирував чинний президент Володимир Путін.

Україна, Франція, Німеччина, Норвегія, Естонія, Фінляндія, Канада та інші країни незаконні вибори РФ на анексованому півострові не визнають.

Російські ЗМІ стверджують, що на "виборах" в окупованому Криму за Володимира Путіна проголосували близько мільйона "виборців" – 92%, а явка була однією з найвищих по регіонах.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що кримські татари не голосували на незаконних "виборах" президента Росії на окупованому півострові.

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що явка в Криму сфальсифікована, а з кримських татар лише 10% пішли на незаконні "вибори" – переважно "бюджетники". Також, за його словами, бойкотували "вибори" і частина росіян