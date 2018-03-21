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Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании российских выборов в Крыму

Среда, 21 марта 2018, 06:00

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев подал заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

Об этом Арьев рассказал проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

"Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексированном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге", - сообщил он.

"Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании", – подчеркнул Арьев.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Ожидаемо лидировал действующий президент Владимир Путин.

Украина, Франция, Германия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Канада и другие страны незаконные выборы РФ на аннексированном полуострове не признают.

Российские СМИ утверждают, что на "выборах" в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона "избирателей" – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что крымские татары не голосовали на незаконных "выборах" президента России на оккупированном полуострове.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар лишь 10% пошли на незаконные "выборы" – преимущественно "бюджетники". Также, по его словам, бойкотировали "выборы" и часть россиян.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымПАСЕРосcияАрьев
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