Українця Гриба суд РФ залишив під вартою і не дозволив зустріч із мамою

Російський апеляційний суд залишив під вартою до травня українця Павла Гриба, який у серпні 2017 року був викрадений у Білорусі і знаходиться у СІЗО Краснодару за звинуваченням у підготовці теракту.

Про це у Facebook повідомив батько юнака Ігор Гриб.

"20.03.18 відбувся черговий апеляційний суд. Знову утримання під вартою. Вже 7 місяців за гратами. Постійний психологічний тиск з боку слідчих ФСБ", - написав він.

Він зазначив, що його син виснажений і стан здоров'я хлопця викликає хвилювання, оскільки ще у вересні йому мали зробити операцію.

"Який реальний стан здоров'я і скільки часу він зможе протриматись в таких умовах не знає ніхто", - додав батько.

Він опублікував фото сина і підписав:

"Павло посміхається, бо побачив матусю і українського консула, який встиг зробити це фото, поки їх не вигнали з судової зали".

"Повна ізоляція від світу. Ніяких листів, ніяких побачень. Сьогодні до Генерального консульства України в Ростові на Дону надійшла чергова офіційна відмова слідчого Карпюка в побаченні мами з Павлом. Молимось і віримо", - додав Ігор Гриб.

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца написала у Twitter, що Україна вимагає звільнення Гриба.

20.03 рос суд залишив політв'язня П.Гриба під вартою до 4.05. Всупереч законам не допустили матір відвідати сина. Вимагаємо звільнити Гриба — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 21, 2018

Раніше повідомлялося, що російський суд продовжив арешт до 4 травня українцю Павлу Грибу, який був викрадений у Білорусі у серпні минулого року.

Також повідомлялося, що на суд над Грибом у Росії не пускають консулів.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його у тому, що він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

15 грудня 2017 року суд Краснодару продовжив термін утримання під вартоювикраденого російськими спецслужбами українця до 4 березня 2018 року.

1 лютого 2018 року російський суд відмовив в апеляції щодо запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою для Павла Гриба, який утримується у Краснодарському СІЗО.

Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я.

Генконсульство України також неодноразово направляло звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака.

Проте, так і не отримавши відповіді, Україна вирішила самовільно відправити групу лікарів, яких до українця не пустили.

В РФ відповідали, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.